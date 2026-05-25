إيران تطرح شرط نقل اليورانيوم إلى الصين للموافقة على وقف الحرب

أفادت قناة العربية/الحدث نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن إيران طرحت شرط نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الصين للمضي قدما في إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب التقرير، أبدت طهران استعدادها لإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد، لكنها تسعى للحصول على ضمانات من الصين قبل إتمام أي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يتوجه رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال المناقشات بشأن محاولات التوصل لاتفاق لوقف الحرب.

مذكرة التفاهم الحالية لوقف الحرب

وفي وقت سابق، قال أحد المسؤولين الإقليميين لوكالة أسوشيتد برس إن الولايات المتحدة تريد أن تتمتع إسرائيل بحرية التحرك للرد على ما تعتبره تهديدات في لبنان، لكن إيران تقاوم هذا الطلب.

كما قال مسؤول أمريكي إن مذكرة التفاهم الحالية ستضمن حق إسرائيل في التحرك ضد التهديدات الفورية في إطار الدفاع عن النفس.

ويأتي هذا الخلاف في وقت وصف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، مسار المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية بأنه "يتقدم بشكل جيد"، مؤكداً أنه إما سيؤدي إلى «اتفاق كبير للجميع" أو "لن يكون هناك أي اتفاق على الإطلاق".

وكتب في منشور على منصة تروث سوشال: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسنعود إلى ساحة المعركة أكبر وأقوى من أي وقت مضى، لكن لا أحد يريد ذلك".