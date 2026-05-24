كشفت دراسة أجراها باحثون من فريق من جامعة أوتاجو بنيوزيلندا أن العلامات التحذيرية لمرض ألزهايمر قد تظهر في منتصف العمر، تحديدا عند سن 45 عاما، أي قبل عقود من ظهور الأعراض المعتادة التي لا تظهر إلا في السبعينيات أو بعد ذلك.

كيف يمكن الكشف المبكر عن مرض ألزهايمر؟

الجمع بين فحص دم بسيط والاستماع إلى شكاوى الشخص حول ذاكرته قد يكون أداة قوية لاكتشاف المرض مبكرا، ما قد يتيح فرصة للوقاية أو إبطاء تطور المرض قبل فوات الأوان.

أسباب مرض ألزهايمر

يعرف مرض ألزهايمر بأنه اضطراب يصيب الدماغ ويدمر خلاياه تدريجيا، وله مرحلة طويلة جدا تسبق الأعراض الواضحة قد تبدأ قبل 20 أو 30 سنة من التشخيص الفعلي، وفقا لـ "ساينس ألرت".

بروتين pTau181 ودوره في تشخيص الزهايمر

من هذه المؤشرات بروتين يسمى pTau181، وهو مرتفع جدا لدى المصابين بالزهايمر، لكن الباحثين لم يكونوا متأكدين متى يبدأ هذا البروتين في التراكم.

وفحص الباحثون دم المشاركين ووجدوا أن ارتفاع بروتين pTau181 كان مرتبطا بشكاوى يتحدث عنها المشاركون أنفسهم، مثل أن ذاكرتهم أصبحت أضعف أو أن مهاراتهم في التفكير تراجعت.

وهذا يحدث وهم في سن 45 فقط، أي قبل ثلاثة عقود على الأقل من العمر الذي يشخص فيه ألزهايمر عادة.

هل يمكن الوقاية من الزهايمر من خلال نمط الحياة؟

كما أن الوقاية ممكنة من خلال تغييرات بسيطة في نمط الحياة مثل النشاط البدني، والأنشطة الاجتماعية، والتحكم في ضغط الدم، وعلاج مشاكل السمع.

والتغيرات الخفيفة في الذاكرة التي يلاحظها الشخص بنفسه تحدث غالبا قبل سنوات من التشخيص، وقد تكون اللحظة الأولى التي يشعر فيها الشخص بوجود خطأ ما.

وهنا يمكن لفحص بروتين pTau181 أن يساعد عند دمجه مع هذه الشكاوى الذاتية، في التمييز بين النسيان الطبيعي وعلامات الزهايمر المبكرة.

