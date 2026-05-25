شهد أحد المراكز التجارية الفاخرة في قلب العاصمة اليابانية طوكيو، حادثا أمنيا أسفر عن إصابة نحو 20 شخصا إثر قيام رجل برش مادة لم تُحدد طبيعتها بعد.

وأوضح المتحدث باسم شرطة طوكيو يوسوكي كويدي، أن الحادث وقع في الطابق الأرضي من المبنى وتحديدا بالقُرب من إحدى آلات البيع الآلي، بحسب وكالة "فرانس برس".

بينما أشار مسؤول محلي في جهاز الإسعاف، إلى أن التحرك الميداني جاء عقب ورود بلاغات عاجلة تُفيد بانتشار رائحة غريبة ونفاذة في أروقة المركز الذي يقع في منطقة حيوية تستقطب عادة أعدادا كبيرة من السياح والزوار.

طوق أمني يُغلق حي جينزا الشهير وانتشار مكثف لفرق الإطفاء والإنقاذ

فرضت السلطات الأمنية قبيل الظهر طوقا مُحكما على الشوارع المحيطة بالمبنى الواقع في حي جينزا التجاري المعروف بـ"متاجره العالمية الفاخرة"، حيث هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى الموقع بكثافة وتولى مسعفون وعناصر يرتدون بزات واقية إخلاء المتواجدين لمعاينتهم بدقة داخل مركبات مخصصة.

ورغم التدابير المشددة ونقل مصابين إلى المستشفى واصل المارة ومعظمهم من السياح التجول والتقاط الصور في المنطقة، بينما غادر آخرون المبنى بهدوء عبر مخارج بديلة، في حين أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كاي"، أن معظم الإصابات المسجلة تبدو طفيفة وغير مهددة للحياة.

الشرطة اليابانية تفتح تحقيقا موسعا وسط مخاوف شديدة

باشرت الشرطة تحقيقا موسعا، لكشف ملابسات الهجوم وهواية الفاعل ودوافعه دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل الفنية في الوقت الراهن.

ويُعيد هذا الحادث إلى الأذهان الصدمة التي لا تزال تؤثر في العاصمة اليابانية منذ الهجوم الشهير بغاز السارين الذي استهدف شبكة مترو طوكيو في مارس من عام 1995، وتسبب حينها في مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 800 آخرين، مما يجعل أي حادث يتضمن مواد كيميائية أو مجهولة يُثير حساسية أمنية بالغة لدى الأجهزة الفيدرالية.

ندرة الجرائم العنيفة في اليابان لا تمنع وقوع هجمات متفرقة تخرق الانضباط الأمني

تُعد الجرائم العنيفة نادرة نسبيا في اليابان التي تُصنف كواحدة من أكثر دول العالم أمانا بفضل معدلات القتل المنخفضة للغاية، وتطبيق قوانين حيازة أسلحة نارية تُعد من بين الأكثر تشددا وصرامة على الصعيد الدولي.

ورغم هذا الانضباط العام، تشهد اليابان من حين إلى آخر هجمات استثنائية بالسكاكين أو حوادث إطلاق نار معزولة كان أبرزها اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في يوليو من عام 2022، فضلا عن هجوم مماثل وقع في ديسمبر الماضي داخل مصنع بوسط البلاد أسفر عن إصابة 14 شخصا بطعنات ورش سائل مجهول.