استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 25-5-2026، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4566 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5871 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6850 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 7828 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 54800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78280 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 243450 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 391400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.33% إلى نحو 4569 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.