هل ارتفاع ضغط الدم في الثلاثينيات يسبب أمراض القلب؟

ارتفاع ضغط الدم في الثلاثينيات من العمر قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة بحلول الخمسينيات.

هل ارتفاع ضغط الدم يضعف القلب مبكرا؟

كشف طبيب القلب الهندي الدكتور سانديب سورافارابو إن ارتفاع ضغط الدم بمرور الوقت يؤدي إلى ضعف القلب، لذا يجب

تجنب عادات نمط الحياة غير الصحية التي تسبب تقلبات ضغط الدم في سن مبكر.

هل ارتفاع الضغط يضر بـ الأوعية الدموية؟

رغم أن ضغط الدم يعتبر خطيرا عادة عند تجاوزه 140/90، إلا أن تلف الأوعية الدموية قد يبدأ قبل الوصول إلى هذه القيم بكثير.

فضغط الدم ليس رقما ثابتا، بل هو عملية ديناميكية تتغير باستمرار داخل الجسم، وفقا لموقع "نيوز 18".

هل ضغط الدم يضر الأعضاء الداخلية على المدى الطويل؟

القراءات التي تعتبر طبيعية أحيانا قد تزيد الضغط على الأعضاء الداخلية، حيث أن ارتفاع ضغط الدم الانبساطي عند

الشباب يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل السكتة الدماغية.

كما إن نمط الحياة السريع اليوم يسهم بشكل كبير في ارتفاع ضغط الدم لدى الشباب.

ما هي العوامل التي تزيد من ارتفاع ضغط الدم؟

الجلوس لساعات طويلة.

قلة النشاط البدني.

تناول الأطعمة المصنعة.

الإفراط في تناول الملح.

التوتر وقلة النوم يؤدي إلى خلل التوازن الهرموني للجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات ضغط الدم.

يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة بانتظام وتقليل تناول الملح والحفاظ على عادات نوم جيدة وإدارة التوتر في السيطرة على ضغط الدم بشكل طبيعي.

كما أن ممارسات مثل اليوجا والتأمل تسهم في تحسين صحة القلب والتوازن النفسي.

هل فحص ضغط الدم في الثلاثينيات خطوة وقائية حقيقية للقلب؟

فحص ضغط الدم في سن الثلاثين ليس مجرد إجراء روتيني، بل خطوة مهمة لحماية صحة القلب مستقبلا.

فـ المتابعة الدورية تساعد على اكتشاف العلامات التحذيرية المبكرة قبل ظهور أي مضاعفات خطيرة.

لذا، ينصح الأطباء الرجال والنساء بالاهتمام بصحة القلب منذ الصغر للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية

الدموية في مراحل لاحقة من العمر.





اقرأ أيضا:

5 أطعمة تزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.. لا تتجاهلها

ارتفاع مستوى ضغط الدم.. أسباب غير متوقعة

3 علامات إذا ظهرت عليك تدل على ارتفاع ضغط الدم