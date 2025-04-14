عدو خفي.. حسام موافي يحذر مرضى السكر من هذا الأمر

كتبت- أسماء مرسي:

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني ان هناك علاقة وثيقة بين الحالة النفسية ومستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

التأثير المباشر للتوتر على سكر الدم

خلال برنامجه "ربي زدني علما" عبر قناة "صدى البلد"، أشار إلى أن التوتر والضغط النفسي والعصبي ليسا مجرد مشاعر عابرة لدى مرضى السكري، بل يمتلكان قدرة حقيقية على إحداث تغييرات فسيولوجية تؤثر بشكل مباشر على مستويات السكر في الدم.

وأضاف أن التعرض المستمر لهذه المشاعر السلبية يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة السكر في الدم.

الابتعاد عن مسببات التوتر وتبني الاسترخاء

شدد "موافي" على أهمية الابتعاد قدر الإمكان عن مصادر التوتر والمشكلات اليومية.

ونصح المرضى بالتحلي بالهدوء والاسترخاء، فالحفاظ على حالة نفسية مستقرة يسهم بشكل كبير في تنظيم مستويات السكر في الدم.

أهمية النظام الغذائي والحد من السكر الأبيض

بالإضافة إلى الجانب النفسي، لفت إلى الدور المحوري للالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن، والحد من استهلاك السكر الأبيض.

اقرأ أيضا:

حسام موافي يكشف خطورة ارتفاع مستويات السكر في الدم- انتبه لهذه الأعراض

4 علامات مبكرة تنقذ حياتك من سرطان البنكرياس.. احذر هذه الأعراض

هذا ما يحدث لجسمك بعد تناول كوب من عصير القصب يوميا.. مفاجأة

"مدمرة للصحة".. جمال شعبان يحذر من أسوأ اختراعات بشرية بعد السلاح النووي

"لا تتجاهلها".. 4 أعراض قد تنذرك بوجود ورم في خلايا الدماغ