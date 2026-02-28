إعلان

شائعات الاتجار بالأعضاء.. الحكم على المتهم بنشر شائعات ضد بدرية طلبة

كتب : مصراوي

04:00 ص 28/02/2026

الفنانة بدرية طلبة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، حكمها على المتهم بنشر شائعات ضد الفنانة بدرية طلبة، بزعم اشتراكها في عصابة الاتجار بالأعضاء.

وكان دفاع الفنانة بدرية طلبة قد تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة ضد شخص يُدعى "هـ. س"، مالك حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتهمه فيه بنشر مقاطع فيديو مسيئة لموكلته والترويج لمعلومات كاذبة.

وذكر البلاغ أن المشكو في حقه اعتاد نشر مقاطع تظهر فيها الفنانة بدرية طلبة، مستخدمًا عناوين ومحتوى مسيئًا يربطها بادعاءات أطلقتها التيك توكر مروة بنت مبارك، مستغلًا هذه المزاعم للإساءة إلى الفنانة والتشهير بها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نشر الشائعات تجارة الأعضاء بدرية طلبة النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جداول حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026
مدارس

جداول حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026
تبدأ من 60 ألف جنيه.. تعرف على أسعار عمرة العشر الأواخر من رمضان 2026
أخبار وتقارير

تبدأ من 60 ألف جنيه.. تعرف على أسعار عمرة العشر الأواخر من رمضان 2026
قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل
حوادث وقضايا

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل
وفاة الفنانة إيناس الليثي
دراما و تليفزيون

وفاة الفنانة إيناس الليثي

شائعات الاتجار بالأعضاء.. الحكم على المتهم بنشر شائعات ضد بدرية طلبة
حوادث وقضايا

شائعات الاتجار بالأعضاء.. الحكم على المتهم بنشر شائعات ضد بدرية طلبة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل