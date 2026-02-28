كتب- صابر المحلاوي:

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، حكمها على المتهم بنشر شائعات ضد الفنانة بدرية طلبة، بزعم اشتراكها في عصابة الاتجار بالأعضاء.

وكان دفاع الفنانة بدرية طلبة قد تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة ضد شخص يُدعى "هـ. س"، مالك حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتهمه فيه بنشر مقاطع فيديو مسيئة لموكلته والترويج لمعلومات كاذبة.

وذكر البلاغ أن المشكو في حقه اعتاد نشر مقاطع تظهر فيها الفنانة بدرية طلبة، مستخدمًا عناوين ومحتوى مسيئًا يربطها بادعاءات أطلقتها التيك توكر مروة بنت مبارك، مستغلًا هذه المزاعم للإساءة إلى الفنانة والتشهير بها.