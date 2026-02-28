إعلان

مقتل 11 شخصا إثر تحطم طائرة عسكرية بدولة بوليفيا

كتب : مصراوي

04:08 ص 28/02/2026

تحطم طائرة عسكرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات
أعلنت السلطات في بوليفيا عن مصرع 11 شخصاً على الأقل إثر تحطم طائرة عسكرية في حادث جوي مأساوي. وعلى الفور، تحركت فرق الإنقاذ والجهات المعنية إلى موقع السقوط للتعامل مع تداعيات الحادث وانتشال جثامين الضحايا، في حين باشرت السلطات المختصة فتح تحقيق عاجل للوقوف على الأسباب الفنية أو الجوية التي أدت إلى وقوع هذه الكارثة.
وجاء ذلك وفقاً لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في تغطيتها للتطورات الدولية، حيث تتابع الأوساط المحلية والدولية تفاصيل الحادث عن كثب. وتأتي هذه الفاجعة وسط ترقب لصدور بيانات رسمية إضافية من وزارة الدفاع البوليفية للكشف عن هويات الضحايا والملابسات الكاملة التي رافقت الرحلة قبل سقوطها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحطم طائرة عسكرية مقتل 11 شخصا بوليفيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مقتل 11 شخصا إثر تحطم طائرة عسكرية بدولة بوليفيا
شئون عربية و دولية

مقتل 11 شخصا إثر تحطم طائرة عسكرية بدولة بوليفيا
جداول حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026
مدارس

جداول حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026
الأزهر ينشر لقطات لمسجد الرحمن بالمظلات: تحفة معمارية جديدة
أخبار وتقارير

الأزهر ينشر لقطات لمسجد الرحمن بالمظلات: تحفة معمارية جديدة

للأثرياء فقط.. أغلى 5 أطعمة في العالم خلال 2026
علاقات

للأثرياء فقط.. أغلى 5 أطعمة في العالم خلال 2026
درس التراويح بالأزهر: الانتصار على النفس أعظم مقاصد الصيام وطريق الفلاح
جنة الصائم

درس التراويح بالأزهر: الانتصار على النفس أعظم مقاصد الصيام وطريق الفلاح

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل