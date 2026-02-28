مقتل 11 شخصا إثر تحطم طائرة عسكرية بدولة بوليفيا



وكالات

أعلنت السلطات في بوليفيا عن مصرع 11 شخصاً على الأقل إثر تحطم طائرة عسكرية في حادث جوي مأساوي. وعلى الفور، تحركت فرق الإنقاذ والجهات المعنية إلى موقع السقوط للتعامل مع تداعيات الحادث وانتشال جثامين الضحايا، في حين باشرت السلطات المختصة فتح تحقيق عاجل للوقوف على الأسباب الفنية أو الجوية التي أدت إلى وقوع هذه الكارثة.

وجاء ذلك وفقاً لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في تغطيتها للتطورات الدولية، حيث تتابع الأوساط المحلية والدولية تفاصيل الحادث عن كثب. وتأتي هذه الفاجعة وسط ترقب لصدور بيانات رسمية إضافية من وزارة الدفاع البوليفية للكشف عن هويات الضحايا والملابسات الكاملة التي رافقت الرحلة قبل سقوطها.