أظهرت دراسة أجراها علماء من كلية كينجز لندن أن زيادة نسبة الأطعمة النباتية في النظام الغذائي قد ترتبط بتخفيف شدة أعراض مرض الصدفية، وهو مرض جلدي مزمن يسبب تهيج الجلد والتقشر.

وبحسب موقع Lenta.ru، شملت الدراسة 257 شخصا يعانون من الصدفية، حيث قام الباحثون بتحليل عاداتهم الغذائية وربطوا استهلاك المغذيات الكبيرة "الكربوهيدرات، البروتينات، والدهون" مع شدة أعراض المرض.

وأظهرت النتائج أن كلما زاد اعتماد الشخص على الأطعمة النباتية يوميا، قلت لديه أعراض الصدفية.

البروتين الحيواني وتأثيره على الصدفية

أشارت الدراسة إلى أن ارتفاع نسبة البروتين المستهلك من اللحوم يرتبط بزيادة احتمالية المعاناة من أعراض الصدفية الشديدة، بعد الأخذ في الاعتبار مؤشر كتلة الجسم.

في المقابل، ارتبط ارتفاع نسبة البروتين النباتي في النظام الغذائي بانخفاض خطر ظهور أعراض حادة للمرض، ما يشير إلى أن استبدال جزء من البروتين الحيواني بمصادر نباتية قد يكون مفيدا للمصابين.

تأثير المشروبات السكرية

لاحظ الباحثون أن الاستهلاك المتكرر للمشروبات المحلاة بالسكر يرتبط بزيادة شدة المرض، إلا أن هذه العلاقة أصبحت أقل وضوحا بعد تعديل البيانات وفق وزن الجسم.

وأكد العلماء أن النتائج قائمة على الملاحظة ولا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة، أي أن النظام الغذائي النباتي ليس سببا مباشرا في تخفيف الأعراض.

ومع ذلك، تشير النتائج إلى إمكانية اعتماد نظام نباتي ضمن استراتيجيات السيطرة على الصدفية، وهو ما يستدعي إجراء المزيد من الدراسات السريرية لتأكيد النتائج وفهم الآليات الكامنة وراءها.

