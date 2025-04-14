إصابة امرأة بسكتة دماغية أثناء بث مباشر.. 4 علامات مبكرة لا يمكن ملاحظتها

كتبت- شيماء مرسي

كشفت امرأة أمريكية تدعى "كريستي كالوزا" أنها أُصيبت بسكتة دماغية مفاجئة أثناء بث مباشر على حسابها الرسمي بمنصة "تيك توك".

قالت المرأة البالغة من العمر 43 عامًا: "عندما أصيبت بالسكتة الدماغية لم أقع على الأرض، ولكن شعرت بارتباك شديد وعدم القدرة على التحدث وثقل شديد في ذراعي"، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هي أعراضها؟

-عدم القدرة على التحدث بوضوح.

-الشعور بالارتباك المفاجئ.

-الشعور بالرعشة في اليد والرأس.

-ثقل الذراع.

وبالرغم من ذلك كان زوجها قادرا على تحديد العلامات لأنه رأى تلك الأعراض عندما أصيبت والدته بالسكتة الدماغية.

ونقلت كريستي إلى المستشفى حيث أكد طبيب الأعصاب إصابتها بنوبة إقفارية عابرة، تُعرف أيضا بالسكتة الدماغية المصغرة.

وبعد الفحوصات، اتضح وجود ثقب بين حجرتي القلب العلويتين،يُعرف باسم الثقب البيضاوي السالك، وهذا هو سبب إصابتها بالسكتة الدماغية في سن مبكرة.

والثقب البيضاوي السالك (PFO) هو فتحة صغيرة تشبه الثنيات بين حجرتي القلب العلويتين (الأذينين) التي لا تنغلق بعد الولادة.

وفي الرحم، تسمح هذه الفتحة للدم بتجاوز الرئتين، اللتين لا تستخدمان إلا بعد الولادة.

وعادة، ينغلق الثقب البيضاوي بعد الولادة بفترة وجيزة، ولكنه يبقى مفتوحا لدى حوالي 25% من الأشخاص.

ولا يعاني معظم المصابين بالثقب البيضاوي من أي أعراض ولا يدركون وجوده، ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يرتبط بالسكتة الدماغية أو الصداع النصفي أو مرض تخفيف الضغط لدى الغواصين.

وبالرغم من وجود العديد من عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، إلا أن التدخل المبكر قد يسهم في تلقي العلاج المناسب، لهذا السبب، من المهم معرفة العلامات المبكرة للسكتة الدماغية.

ومن أحد الأعراض التي يتم تجاهلها هو الارتباك المفاجئ أو صعوبة فهم الكلام، وغالبا ما يتم الخلط بينه وبين الإجهاد أو التعب، وقد يواجه الشخص أيضا صعوبة في التحدث بوضوح.

ويعد الخدر أو الضعف المفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق وخاصة في جانب واحد من الجسم علامة تحذيرية أخرى،

ويتم أحيانا تجاهل عدم وضوح أو ازدواج الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما.

وتشمل العلامات الدقيقة الأخرى فقدان التوازن أو الدوار أو صعوبة المشي، والتي قد يتم الخلط بينها وبين التعب أو الدوار.

ويمكن أن يكون الصداع المفاجئ والشديد بدون سبب معروف أيضا علامة مبكرة على السكتة الدماغية النزفية، نظرًاا لأن هذه الأعراض يمكن أن تظهر لفترة وجيزة ثم تختفي، فإن الكثير من الأشخاص لا يتلقون العلاج بسرعة.

ومع ذلك، حتى العلامات قصيرة الأمد يمكن أن تشير إلى ارتفاع خطر الإصابة بسكتة دماغية كبرى في المستقبل.

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