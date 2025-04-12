ماذا يحدث لجسمك عند الغضب؟.. 5 حقائق ستصدمك

كتبت: نورهان ربيع

تعد مشاعر الغضب الأكثر ضررا على صحة الإنسان البدنية والنفسية، فالشخص الذي يغضب بسرعة وبشكل متكرر يكون أكثر عرضة للإصابة بالكثير من الأمراض، أما الشخص الذي يستطيع التحكم في غضبه والسيطرة على انفعالته يتجنب الوقوع في كثير من المشكلات.

كما أثبتت الدراسات أن الجسم تطرأ عليه الكثير من التغيرات في لحظات الغضب، وفيما يلي نوضح ما يحدث لجسمك أثناء هذه اللحظات وذلك بحسب ما ذكره موقع everydayhealth.

1- الغضب يُرهق القلب

يُحفّز الشعور بالغضب الجسم على إفراز هرمونات التوتر، والتي قد تُؤثّر سلبًا على صحة القلب مع مرور الوقت، إذ تُظهر الأبحاث أن الغضب يُؤدّي إلى تغيّرات في القلب تُضعف قدرة العضلة على ضخّ الدم، مما قد يُؤدّي إلى ارتفاع ضغط الدم ومضاعفات لاحقة (مثل أمراض القلب، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، ومتلازمة الأيض)، ووجدت دراسة أخرى أن الغضب المرتفع يرتبط أيضًا بارتفاع خطر الوفاة بسبب أمراض القلب التاجية ومضاعفاتها.

2- الغضب يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية

تشير الأدلة أيضًا إلى أن الغضب يرتبط ارتباطًا وثيقًا بارتفاع خطر الإصابة بالنوبات القلبية، كما وجد الباحثون زيادةً في النوبات القلبية بأكثر من الضعف في غضون ساعتين بعد نوبة الغضب.

3- الغضب قد يُعيق الهضم

تُشير العديد من الأبحاث إلى أن الدماغ والأمعاء في تواصل دائم ويؤثران على بعضهما البعض، وثبت أن الهضم قد يُضطرب عندما يدخل الجسم في وضعية القتال أو الهروب، كما وتُظهر الأبحاث أن التوتر قد يؤدي إلى أعراض مزعجة في الجهاز الهضمي (بما في ذلك ألم البطن، واضطراب المعدة، والإسهال). وعلى المدى الطويل، ارتبط التوتر المزمن بتطور مرض التهاب الأمعاء (IBD)، ومتلازمة القولون العصبي (IBS)، ومرض الارتجاع المعدي المريئي.

4- الغضب المفرط يُعيق الصحة النفسية

قد يُؤثر الغضب المُفرط سلبًا على الصحة النفسية. وتُظهر الدراسات أن الغضب غالبًا ما يرتفع في الاضطرابات النفسية، مثل القلق والاكتئاب، ويرتبط بأعراض أسوأ واستجابة أقل للعلاج.

وفقًا للجمعية الأمريكية للطب النفسي (APA)، يُمكن أن يؤثر الغضب (وخاصةً الغضب المُطول) أيضًا على تركيزنا وأنماط تفكيرنا، إذ يُمكن أن يجعلنا أكثر عدائية.

5- الغضب قد يُؤثر سلبًا على نومكلقد ثبت أن الأشخاص الذين يُعانون من صعوبة في السيطرة على غضبهم أو يشعرون به بشكل متكرر يُعانون من نوم أسوأ.

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