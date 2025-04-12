حسام موافي يحذر من النوم 8 ساعات متواصلة- لهذا السبب (فيديو)

كتبت- شيماء مرسي

حذر الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني من خطورة النوم لمدة 8 ساعات متواصلة يوميا.

وقال موافي خلال برنامجه ربي زدني علما المذاع عبر فضائية صدى البلد: "النوم لمدة 8 ساعات متواصلة خطيرا وممنوع طبيا بشكل عام لمعظم البالغين والأصحاء".

وتابع حسام: "وبناء على ذلك، فرضت صلاة الفجر، ولهذا يستحسن الاستيقاظ قبلها بنصف ساعة".

وأشار: "أثناء النوم، يشهد الجسم تغيرات فسيولوجية مهمة تشمل انخفاض ضغط الدم وتوسع الأوعية الدموية".

وأضاف: "يتم إفراز مادة معينة في الجسم، ومع ذلك، إذا ارتفع مستوى هذه المادة بشكل كبير، فقد يؤدي ذلك إلى تضيق حاد في الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بجلطة".

ولفت: "للحصول على نوم كافٍ وصحي، يوصى عادة بالنوم لمدة 8 ساعات، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الاستيقاظ لفترات وجيزة خلال هذه المدة".

فوائد النوم:

-فقدان الوزن.

-تحسين التركيز.

-صحة القلب.

-تحسن الحالة المزاجية.

-التحكم في مستويات السكر بالدم.

-تحسين الوظيفة العقلية.

-تقوية المناعة.

-تخفيف التوتر.

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