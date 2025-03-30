ما هي الكمية المناسبة من الكافيين يوميا؟

الكافيين من المنبهات الأكثر استهلاكا في العالم، حيث يتناوله الكثيرون يوميا للحصول على النشاط والطاقة، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناوله يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة.

فوائد الكافيين ومخاطره

يوضح الدكتور أنكه إيلرز، عالم الأحياء الروسي، أن الكافيين بكميات معتدلة له تأثير منشط وإيجابي، ولكنه في الجرعات العالية يسبب التعرق والقلق واضطرابات في نظم القلب، ويؤثر على نمو الجنين لدى الحوامل.

وفي الحالات القصوى، يمكن أن تكون الجرعات الزائدة من مكملات الكافيين قاتلة، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

الكمية الآمنة للبالغين

تعتبر جرعة 200 ملج من الكافيين آمنة للبالغين، أي ما يعادل فنجانين من القهوة أو علبتين من مشروبات الطاقة أو أربعة أكواب من الشاي أو خمس علب من الكولا.

ومع ذلك، تختلف حساسية الأفراد للكافيين، فالذين يتناولون كميات كبيرة من القهوة بانتظام يطورون قدرة تحمل أعلى، وبالتالي يحتاجون إلى كميات أكبر للحصول على التأثير المنشود.

تحذيرات بشأن المكملات الغذائية ومسحوق الكافيين

يُنصح بالحذر عند تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الكافيين، خاصة تلك المستخدمة لتعزيز الأداء الرياضي، والالتزام بالجرعات الموصى بها لتجنب خطر الجرعة الزائدة.

ويحذر "إيلرز" من مسحوق الكافيين النقي، حيث أن تركيزه عال جدا، وقد تكون ملعقة صغيرة منه قاتلة.

الكمية الآمنة للأطفال والمراهقين

تُحدد كمية الكافيين الآمنة للأطفال والمراهقين حسب وزن الجسم، حيث تعتبر 3 ملج من الكافيين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميا مقبولة.

ويحصل الأطفال الصغار على الكافيين بشكل أساسي من الشوكولاتة، ولكن استهلاك كمية خطرة من الكافيين من الحلويات يتطلب تناول كمية كبيرة جدًا في وقت قصير.

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