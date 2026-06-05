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أيرلندا تصدر قرارا بحظر دخول "بن غفير وسموتريتش" إلى أراضيها

كتب : وكالات

06:12 م 05/06/2026

بن غفير وسموتريتش

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أكد رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن أن وزير العدل الأيرلندي جيم أوكالاهان سيفرض حظراً على سفر وزيري حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

وفي وقت سابق، منعت فرنسا الشهر الماضي بن غفير من دخول البلاد بسبب فيديو يسخر من النشطاء المكبلين الذين احتجزهم جنود إسرائيليون على متن أسطول مساعدات متجه إلى غزة.

وكانت أعربت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا عن استيائها الشديد، من تصرفات بن غفير ضد المشاركين في أسطول الصمود المتجه إلى غزة.

وفي العام الماضي، فرضت المملكة المتحدة وأستراليا والنرويج وكندا ونيوزيلندا عقوبات على بن غفير وسموتريتش بسبب "التحريض المتكرر على العنف ضد المجتمعات الفلسطينية".

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حظر سفر بن غفير أيرلندا سموتريتش أهالي غزة

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