حذر طبيب القلب الهندي الدكتور فرانشيسكو لو موناكو من مجموعة من العادات والأخطاء الشائعة التي قد تسبب إجهاد القلب.

وفيما يلي، نرصد إليكم 5 أخطاء شائعة يجب على الجميع تجنبها، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

التوتر المستمر

يؤدي التوتر المستمر إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول وانخفاض معدل ضربات القلب وهو مقياس لمدى استجابة الجسم للتوتر.

وإذا لم يتمكن الجهاز العصبي من الاسترخاء، فقد يبدأ التوتر المزمن بالتأثير سلبا على النوم ومستويات الطاقة والمناعة وصحة القلب.

لذا، فإن ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل تمارين التنفس والتأمل والمشي لمدة 20 دقيقة تساعد الجسم تقليل هرمونات التوتر ودعم صحة القلب والأوعية الدموية.

ممارسة التمارين الرياضية المكثفة

ممارسة التمارين عالية الكثافة قد ترهق الجهاز العصبي وتزيد من مستويات هرمونات التوتر وضغط الدم.

وبدلا من ذلك، ينصح بممارسة تمارين رياضية خفيفة مثل المشي السريع، وركوب الدراجات، واليوجا.

استخدام حمامات الثلج أو التعرض للبرد الشديد

قد لا يكون التعرض للماء البارد مفيدا دائما بعد الإجهاد النفسي أو العاطفي، فدرجات الحرارة المنخفضة تسبب انقباض الأوعية الدموية ويزيد من إجهاد القلب والأوعية الدموية ويشكل ضغطا إضافيا على القلب.

وبدلا من حمامات الثلج، يجب الاستحمام بالماء الدفء أو أو ممارسة أنشطة علاجية مثل التأمل.

تناول الطعام في وقت متأخر من الليل

تناول الطعام قبل النوم مباشرة يؤثر سلبا على صحة القلب ويزيد من ارتفاع ضغط الدم ليلا ويعيق عمليات التعافي الطبيعية للجسم أثناء النوم.

وومع مرور الوقت، يسهم ذلك أيضا في إجهاد القلب والأوعية الدموية، وضعف عملية التمثيل الغذائي واضطراب جودة النوم.

النوم في بيئة صاخبة

قد يؤدي النوم في غرفة غير هادئة، ومع الأضواء الساطعة والشاشات والأجهزة الإلكترونية إلى فرط تحفيز الدماغ أثناء الليل.

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التوتر، قد يؤدي ذلك إلى قلة النوم وانخفاض معدل ضربات القلب.

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