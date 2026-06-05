يتساءل الآلاف من المواطنين عبر محركات البحث المختلفة عن تأثير الظواهر المناخية العالمية، وعلى رأسها ظاهرة "النينيو"، على حالة الطقس في مصر خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل الموجات الحارة المتكررة وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ عن المعدلات الطبيعية.

ويأتي هذا التساؤل مع تزايد الحديث عن ارتباط النينيو باضطراب الأنماط الجوية عالميًا وارتفاع وتيرة موجات الحر إذ تعتبر الظاهرة جزءًا من نظام مناخي واسع يُعرف باسم التذبذب الجنوبي (ENSO)، وهو نمط من التغيرات الدورية بين الاحترار والتبريد يحدث في المناطق الاستوائية من المحيط الهادئ.

وتمثل النينيو مرحلة الاحترار، وتحدث عندما يقل صعود المياه الباردة إلى سطح البحر قبالة سواحل أمريكا الجنوبية، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة سطح مياه المحيط الهادئ بشكل عام، وينعكس ذلك بدوره على ارتفاع حرارة الغلاف الجوي فوقه.

هل تتأثر مصر بظاهرة النينيو؟

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الظواهر المناخية العالمية، وعلى رأسها ظاهرة النينيو، تؤثر بشكل غير مباشر على مناخ العالم، إذ ترتبط بارتفاع درجات حرارة سطح المياه في المحيط الهادئ، وهو ما ينعكس على زيادة متوسط درجات الحرارة عالميًا واضطراب الأنماط المناخية.

وأوضحت "غانم" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن تأثير ظاهرة النينيو يكون أوضح في المناطق القريبة من المحيطات، لكنه يمتد بشكل غير مباشر ليشمل مناطق مختلفة حول العالم، من بينها الدول العربية، مع مساهمته في زيادة وتيرة موجات الحر.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الظاهرة تستمر عادة ما بين 9 إلى 12 شهرًا، وتمتد آثارها عبر فصول متعددة، ما يؤدي إلى تغير أنماط الطقس وارتفاع متوسط درجات الحرارة عالميًا، وبالتالي زيادة احتمالات موجات الحر خلال الفترات المقبلة، مع اختلاف درجة التأثير حسب الموقع الجغرافي لكل دولة.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

كشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الموجة الحارة خلال الفترة المقبلة، مع تباين ملحوظ في درجات الحرارة من يوم لآخر، ونشاط نسبي للرياح على بعض المناطق، إلى جانب فرص ضعيفة جدًا لسقوط الأمطار، مشيرة إلى أن الطقس يظل أعلى من المعدلات الطبيعية المعتادة في مثل هذا التوقيت من العام.

وأوضحت "غانم" أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار النسبي في قيم درجات الحرارة، إذ تتغير بين الارتفاع والانخفاض خلال أيام الأسبوع، لكنها تظل ضمن نطاق مرتفع، لافتة إلى أن هذا الارتفاع مستمر على مدار الأيام المقبلة مع اختلاف شدته.

وأضافت أن غدًا يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، إذ تسجل القاهرة الكبرى نحو 38 درجة مئوية، مع طقس شديد الحرارة على المحافظات الداخلية، وحار على السواحل الشمالية، مؤكدة أن هذه القيم تعكس استمرار الموجة الحارة.

وأشارت إلى أن الأسبوع سيشهد تذبذبًا في درجات الحرارة، إذ تبدأ من نحو 38 درجة يوم السبت، ثم تنخفض يوم الأحد إلى 35 درجة، قبل أن تعاود الارتفاع مرة أخرى لتتراوح بين 36 و37 درجة خلال باقي أيام الأسبوع، مؤكدة أن هذا النمط المتغير لا يعني تحسنًا مستقرًا في الأحوال الجوية.

ولفتت "غانم" إلى أن الأجواء خلال ساعات النهار ستظل شديدة الحرارة، بينما تكون أكثر اعتدالًا إلى حرارة خلال فترات الليل، مع اختلاف الإحساس بالطقس من يوم لآخر وفقًا لقيم درجات الحرارة.

نشاط الرياح وفرص الأمطار

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد أن يوم السبت يشهد نشاطًا في حركة الرياح، تتراوح سرعتها بين 35 و45 كم/ساعة، وقد تصل في بعض الهبات إلى ما بين 50 و60 كم/ساعة، وهو ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على عدد من المناطق.

وأشارت إلى أن هذا النشاط قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية ببعض المناطق، خاصة المكشوفة والصحراوية، مع استمرار تأثير الرياح على مدار اليوم.

وأكدت "غانم" أن فرص سقوط الأمطار تظل ضعيفة للغاية، وتقتصر على بعض المناطق الساحلية في شكل أمطار خفيفة وغير مؤثرة، مع احتمالية ظهور شبورة مائية في بعض الفترات دون تأثير كبير على الحركة اليومية.

واختتمت الدكتورة منار غانم، تصريحاتها قائلةً إن ارتفاع نسب الرطوبة بشكل طفيف خلال الفترة الحالية يسهم في زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما يجعل الشعور بالطقس أكثر حرارة من القيم الفعلية المسجلة.

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