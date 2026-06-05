إعلان

"وقعوا من العربية".. إصابة 3 عمال في حادث سيارة نقل بالدقهلية

كتب : رامي محمود

06:12 م 05/06/2026

إصابة 3 عمال إثر حادث سقوط من أعلى سيارة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب ثلاثة عمال إثر سقوطهم من أعلى سيارة ربع نقل بالخطأ أثناء سيرها على طريق قرية الروضة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحرك الأجهزة الأمنية

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي القرية بوقوع الحادث.

معاينة الموقع والفحص

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن سقوط العمال الثلاثة حدث نتيجة عدم اتباعهم وسائل الأمان أثناء سير السيارة.

تفاصيل إصابات العمال

أسفر الحادث عن إصابة كل من: نوح أحمد فؤاد (17 عامًا): مصاب بكدمات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، خيرات ربيع رمضان (37 عامًا): مصاب بجرح قطعي في الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، عبد السلام أحمد محمد (16 عامًا): مصاب بخدوش في الظهر وكدمات في الوجه واشتباه ما بعد الارتجاج.

الإجراءات القانونية

جرى نقل المصابين إلى مستشفى السنبلاوين العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سقوط عمال السنبلاوين حادث سير الدقهلية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

وزيرة التنمية تعنف رئيس مدينة رأس غارب لضعف المتابعة.. وتحيل مسؤولين للتحقيق
أخبار مصر

وزيرة التنمية تعنف رئيس مدينة رأس غارب لضعف المتابعة.. وتحيل مسؤولين للتحقيق
تفاصيل النسخة الأولى من مسابقة ملكة جمال العالم الكبرى للنجوم
الموضة

تفاصيل النسخة الأولى من مسابقة ملكة جمال العالم الكبرى للنجوم
الذهب بين الصعود والهبوط.. ماذا حدث خلال الأسبوع؟
اقتصاد

الذهب بين الصعود والهبوط.. ماذا حدث خلال الأسبوع؟
اشتريت الذهب بسعر مرتفع؟ نصيحة مهمة من الشعبة للمواطنين
اقتصاد

اشتريت الذهب بسعر مرتفع؟ نصيحة مهمة من الشعبة للمواطنين
وكيل الأطباء البيطريين: الدولة تتحمل 1.2 مليار جنيه سنويًا لعلاج حالات
أخبار مصر

وكيل الأطباء البيطريين: الدولة تتحمل 1.2 مليار جنيه سنويًا لعلاج حالات

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الفيديو المتداول كشف المستور.. حبس مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية لابتزازه ولية أمر طالبة
آليات جديدة للتعامل مع تظلمات إيقاف بطاقات التموين – مستند