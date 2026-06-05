إصابة 3 عمال إثر حادث سقوط من أعلى سيارة

أصيب ثلاثة عمال إثر سقوطهم من أعلى سيارة ربع نقل بالخطأ أثناء سيرها على طريق قرية الروضة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحرك الأجهزة الأمنية

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي القرية بوقوع الحادث.

معاينة الموقع والفحص

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن سقوط العمال الثلاثة حدث نتيجة عدم اتباعهم وسائل الأمان أثناء سير السيارة.

تفاصيل إصابات العمال

أسفر الحادث عن إصابة كل من: نوح أحمد فؤاد (17 عامًا): مصاب بكدمات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، خيرات ربيع رمضان (37 عامًا): مصاب بجرح قطعي في الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، عبد السلام أحمد محمد (16 عامًا): مصاب بخدوش في الظهر وكدمات في الوجه واشتباه ما بعد الارتجاج.

الإجراءات القانونية

جرى نقل المصابين إلى مستشفى السنبلاوين العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.