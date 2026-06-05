كتب – سيد متولي

يتناول كثير من الأشخاص قطعة من الحلوى يوميا، لكن هل تعرف مخاطر تأثير هذه العادة البسيطة على جسمك؟.

وبحسب موقع "فيري ويل هيلث" المتخصص في الشؤون الطبية والصحية، فإن تأثير تناول الحلوى يوميا يعتمد بشكل أساسي على نوعها وكميتها، إذ قد يرتبط الإفراط في السكريات والدهون ببعض المشكلات الصحية، بينما قد تحمل بعض الاختيارات فوائد غذائية غير متوقعة.

هل الحلوى تهدد القلب؟



السكريات المضافة من أبرز العوامل المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة عند استهلاكها بكميات كبيرة وعلى فترات طويلة.

ونظرًا لاحتواء معظم الحلويات على نسب مرتفعة من السكر، ينصح الخبراء بألا تتجاوز السكريات المضافة 10% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية لتجنب الآثار السلبية.

تأثير الحلوى على الكبد



لا يقتصر الأمر على السكر فقط، إذ تحتوي العديد من الحلويات مثل البسكويت والمخبوزات والمثلجات على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة.

ويرتبط الإفراط في هذه الدهون بزيادة خطر تراكم الدهون على الكبد، ما قد يؤثر على وظائفه مع مرور الوقت.

هل الحلوى مفيدة؟



على الجانب الآخر، فالحرمان التام من الأطعمة المفضلة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مثل الشعور بالذنب أو نوبات الإفراط في تناول الطعام، لذلك، قد يساعد تناول كميات معتدلة من الحلوى في الحفاظ على علاقة صحية مع الطعام وتقليل السلوكيات الغذائية غير المتوازنة.

كما أن بعض أنواع الحلوى قد تحمل فوائد غذائية، خاصة تلك التي تحتوي على مكونات مثل الفواكه أو المكسرات أو الشوكولاتة الداكنة، إذ توفر مضادات أكسدة ودهونا صحية، بينما تمنح الحلويات المصنوعة من الحليب أو الزبادي كمية من الكالسيوم المفيد للعظام.

كيف تجعل الحلوى خيارا أكثر صحة؟

يوصي خبراء التغذية بعدة خطوات لتقليل الأثر السلبي للحلوى، منها:

اختيار حلويات تحتوي على بروتين مثل الزبادي أو المكسرات أو البذور.

الاعتماد على السكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه.

استخدام دقيق الشوفان أو القمح الكامل أو الحمص في المخبوزات.

إضافة المكسرات لزيادة القيمة الغذائية.

استبدال الزبدة أو الزيوت بالزبادي في بعض الوصفات.

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