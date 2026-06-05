أصيب ثلاثة أشخاص إثر اصطدام توك توك بموتوسيكل على طريق قرية الكوم الأحمر بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرك الأجهزة الأمنية

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي القرية بوقوع الحادث.

معاينة موقع الحادث

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الاصطدام حدث نتيجة اختلال مقود القيادة بيد أحد السائقين.

تفاصيل إصابات المصابين

أسفر الحادث عن إصابة كل من: السيد السيد محمود (27 عامًا): اشتباه كسر بضلوع الصدر، كدمات بالجبهة وجرح تهتكي بالصدر، أيمن عباس محمد (10 سنوات): جرح تهتكي بالركبة اليسرى وسحجات بالكوع الأيسر، خالد رمزي محمد (23 عامًا): جرح قطعي بالفخذ الأيسر، سحجات بالجسم وخدوش بالركبة اليسرى.

الإجراءات القانونية

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.