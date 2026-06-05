

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، قد يواجه مرضى السكري تحديات للحفاظ على مستويات السكر في الدم، إلى جانب النظام الغذائي، قد تؤدي عوامل أخرى مثل الجفاف والحرارة المرتفعة دورا مهما في حدوث تقلبات مفاجئة في مستويات الجلوكوز.



وفيما يلي أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى اضطراب مستويات السكر في الدم، وفقا لموقع "thehealth".

لماذا تتقلب مستويات السكر في الدم خلال الصيف؟



انخفاض النشاط البدني



بينما يزداد نشاط البعض من خلال السفر أو ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، يتجنب آخرون الحركة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

كما أن ممارسة النشاط البدني بانتظام تساعد الجسم على استخدام الجلوكوز بكفاءة أكبر، ما يسهم في خفض مستويات السكر في الدم، بينما قد يؤدي قلة الحركة والجلوس لفترات طويلة إلى ارتفاعها.

عادات غذائية غير منتظمة



يلجأ البعض إلى تناول المشروبات المحلاة والمثلجات والحلويات والوجبات الخفيفة الغنية بالسكر، وهو ما قد يتسبب في ارتفاع مفاجئ لمستويات الجلوكوز في الدم.

تخزين الأدوية بطريقة خاطئة



تتأثر بعض أدوية السكري، مثل الأنسولين، بدرجات الحرارة المرتفعة، إذ قد تفقد جزءا من فعاليتها عند تعرضها المباشر للشمس أو للحرارة الشديدة، لذلك، ينصح بالالتزام بتعليمات حفظ الأدوية وتخزينها في أماكن مناسبة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة، لضمان الحفاظ على فعاليتها وقدرتها على التحكم في مستويات السكر.

الحرارة المرتفعة



قد تؤثر درجات الحرارة العالية بشكل مباشر على طريقة تعامل الجسم مع الأنسولين، حيث قد تسبب زيادة تدفق الدم الناتجة عن الحرارة إلى تسريع امتصاصه.



وفي بعض الحالات، قد يترتب على ذلك انخفاض مستوى السكر في الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعتمدون على الأنسولين أو بعض أدوية السكري، كما أن الإجهاد الناتج عن التعرض المفرط للحرارة قد ينعكس سلبا على توازن الجلوكوز داخل الجسم.

الجفاف



من أكثر المشكلات الصحية شيوعا خلال فصل الصيف، نتيجة فقدان كميات كبيرة من السوائل عبر التعرق وعدم تعويضها بشرب الماء بشكل كاف.



ويؤثر انخفاض نسبة السوائل في الجسم على وظائف الكلى ويقلل من قدرتها على التخلص من الجلوكوز الزائد، ما يسهم في ارتفاع مستويات السكر بشكل أكبر.

كيف تحافظ على استقرار السكر خلال الصيف؟



وفقا لموقع "clevelandclinic"، هناك بعض النصائح الفعالة التي عليك اتباعها، وتشمل:

- شرب كميات كافية من الماء، لترطيب الجسم والحفاظ على استقرار مستويات السكر وتقليل خطر الجفاف خلال الطقس الحار.



- الحرص على تعويض السوائل المفقودة بسبب التعرق، خاصة أثناء ممارسة الرياضة أو الأنشطة الخارجية.



- يفضل اختيار الملابس الفضفاضة والخفيفة ذات الألوان الفاتحة، مع الاعتماد على الأقمشة القطنية التي تسمح بتهوية الجسم.



- استخدم واقيا من الشمس وارتدِ قبعة ونظارة شمسية لتجنب حروق الشمس التي قد تؤثر على مستويات السكر في الدم.



- استشارة الطبيب بشأن تعديل جرعات الأنسولين أو النظام الغذائي عند ممارسة الأنشطة البدنية في الأجواء الحارة.



- قياس مستويات السكر بانتظام، لاكتشاف أي تغيرات مفاجئة والتعامل معها بسرعة.

- يُنصح بحمل أقراص الجلوكوز أو أي مصدر سريع للسكر تحسبا لانخفاض مستواه بشكل مفاجئ.



- يجب تخزين الأنسولين وأدوية السكري بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة المرتفعة للحفاظ على فعاليتها.

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