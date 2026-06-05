كتب – سيد متولي

يبحث الكثيرون عن مشروبات طبيعية قد تساعد في تحسين مستويات السكر في الدم ودعم صحة الجسم بشكل عام، خاصة مع تزايد معدلات الإصابة بمقاومة الأنسولين، لكن هل تعرف نوع الشاي الذي يمكن أن يساهم في تقليل مقاومة الأنسولين؟.

دور الشاي الأخضر في مقاومة الأنسولين



ووفقا لما جاء في موقع EatingWell ، فإن الشاي الأخضر يعد من أبرز الخيارات التي قد تساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين ودعم توازن سكر الدم.

ويصنف الشاي الأخضر ضمن أكثر أنواع الشاي فائدة في هذا المجال، نظرا لاحتوائه على مركبات نباتية فعالة، وعلى رأسها البوليفينولات، التي تتميز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهاب.

فوائد الشاي الأخضر



وأظهرت بعض الدراسات أن تناول الشاي الأخضر قد يساهم في تحسين مقاومة الأنسولين من خلال عدة آليات، من بينها تقليل الإجهاد التأكسدي داخل الجسم، وتحسين عملية استقلاب الجلوكوز، إلى جانب المساعدة في تقليل امتصاص الكربوهيدرات.

كما أن تأثيره المضاد للالتهابات يلعب دورا مهما في دعم استقرار مستويات السكر في الدم، وهو ما يجعله خيارا غذائيا شائعا لدى الباحثين في هذا المجال.

كما أن البوليفينولات الموجودة في الشاي الأخضر قد تدعم صحة الميكروبيوم المعوي، وهو عنصر مهم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين والحد من اضطراباته.

ورغم هذه الفوائد، فإن الشاي الأخضر لا يعد علاجا لمقاومة الأنسولين، وإنما قد يكون جزءا من نمط غذائي صحي يساعد في تحسين الحالة إلى جانب النظام الغذائي المتوازن والنشاط البدني.

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