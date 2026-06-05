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5 أطعمة يجب تجنبها خلال موجات الحر.. ماذا تفعل بجسمك؟

كتب : سيد متولي

05:30 م 05/06/2026

أطعمة فائقة المعالجة

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كتب – سيد متولي
تؤثر موجات الحر بشكل سلبي على صحة الإنسان بعدة طرق، من الشعور بالإجهاد والجفاف، وصولا إلى حالات خطيرة مثل ضربة الشمس التي قد تهدد الحياة في بعض الحالات.

وبحسب موقع "أونلي ماي هيلث"، المتخصص في الصحة والتغذية، فإن اختيار الأطعمة المناسبة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة يلعب دورا مهما في الحفاظ على توازن الجسم وصحته العامة، في حين أن بعض الأطعمة قد تزيد من الشعور بالحرارة والتعب.

وهناك مجموعة من الأطعمة يفضل تجنبها خلال موجات الحر، أبرزها:

الأطعمة الحارة


مثل الفلفل والتوابل القوية، والتي تزيد من التعرق وترفع حرارة الجسم.

الأطعمة المقلية والدهنية


يصعب هضمها وقد تسبب الشعور بالخمول والانتفاخ.

اللحوم الحمراء


تستغرق وقتًا أطول في الهضم وتزيد من إنتاج الحرارة داخل الجسم.

الأطعمة المصنعة


مثل رقائق البطاطس والوجبات الجاهزة، لاحتوائها على نسب مرتفعة من الملح الذي يسبب الجفاف.

الأطعمة السكرية والحلويات


قد تمنح طاقة مؤقتة لكنها تؤدي لاحقًا إلى الشعور بالتعب وتؤثر على توازن السوائل في الجسم.

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