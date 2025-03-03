تأثير القهوة على خصوبة الرجال.. هل كوب يسبب مشاكل؟

كتبت- أسماء العمدة:

القهوة والشاي والمشروبات الغازية وغيرها من المصادر التي تحتوي على الكافيين، وهي جزء لا يتجزأ من روتين الصباح للكثيرين، ولكن هل تؤثر هذه العادة اليومية على صحة الرجل وخصوبته؟

تأثير الكافيين على الخصوبة عند الرجال

ووفقا لصحيفة medicalxpress، أظهرت العديد من الدراسات علاقة بين استهلاك الكافيين بكميات كبيرة وبين انخفاض جودة الحيوانات المنوية، إليك بعض الآثار المحتملة.

تراجع عدد الحيوانات المنوية

يؤدي الإفراط في تناول الكافيين إلى تقليل عدد الحيوانات المنوية في السائل المنوي.

ضعف حركة الحيوانات المنوية

يؤثر الكافيين سلبًا على حركة الحيوانات المنوية، مما يقلل من قدرتها على الوصول إلى البويضة وتخصيبها.

تغيرات في شكل الحيوانات المنوية

يسبب الكافيين تغييرات في شكل الحيوانات المنوية، مما يؤثر على قدرتها على الحركة والوظيفة، ولكن، هل كوب واحد من القهوة في الصباح يؤثر على الخصوبة؟

الكمية المتناولة من الكافيين هي العامل الحاسم. فكميات معتدلة قد لا تؤثر بشكل

كبير، بينما الإفراط قد يسبب مشاكل.

الاستجابة الفردية

تختلف استجابة كل فرد للكافيين. بعض الرجال قد يكونون أكثر حساسية لتأثيراته من الآخرين.

عوامل أخرى تؤثر على الخصوبة

1- تقل جودة الحيوانات المنوية بشكل طبيعي مع تقدم العمر.

2- الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم يمكن أن تؤثر على الخصوبة.

3- الإفراط في شرب التدخين، والسمنة يمكن أن تضر بالخصوبة.

4- التعرض للمواد الكيميائية والملوثات البيئية قد يؤثر على جودة الحيوانات المنوية.

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