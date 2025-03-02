احترس.. طقطقة الرقبة تصيبك بـ قاتل صامت فورا

كتبت- شيماء مرسي

في كثير من الأحيان قد يشعر الإنسان بتيبس وألم وعدم راحة في الرقبة، ويمكن أن يكون ذلك بسبب وضعية نوم خاطئة، أو شد عضلي أو طقطقة سريعة للرقبة.

ما هي طقطقة الرقبة؟

هي عبارة عن حركة التواء أو دوران عالية السرعة غالبا ما تسبب صوت فرقعة أو نقر في المنطقة التي تساعد في علاج الألم، كما أنها قد تؤدي إلى السكتة الدماغية بسبب حالة تسمى تشريح الشريان العنقي أو الشريان الفقري، وفق ما أورد موقع "تايمز ناو نيوز".

لماذا تؤدي طقطقة الرقبة إلى السكتة الدماغية؟

نادرا ما تحدث السكتة الدماغية أثناء طقطقة الرقبة عندما يتمزق أحد الشرايين في المنطقة، وعندما يحدث ذلك، يبدأ الدم في التسرب إلى جدار الوعاء الدموي الممزق بين الطبقات الرقيقة التي تشكل جدار الوعاء الدموي ومع تسرب الدم، تصبح المساحة داخل الوعاء الدموي التي يتدفق الدم من خلالها عادة ضيقة أو مسدودة تماما، ما يؤدي إلى تكوين جلطة دموية من الشريان الممزق.

وهذه الحالة تسد الشريان، ما يقلل أو يقطع تدفق الدم إلى منطقة من الدماغ، والتي يتم إمدادها عادة بالدم والأكسجين ويؤدي ذلك إلى السكتة الدماغية.

ويمكن أن تؤدي السكتة الدماغية الناجمة عن تشريح الشريان الفقري بسبب التلاعب بالرقبة إلى الشلل أو آلام الرقبة أو الصداع الشديد.

وسبب آخر لصوت الطقطقة قد يكون تمزق الأربطة والأوتار التي تتحرك فوق المفاصل أو بعضها البعض.

وتربط الأربطة العظام بالعظام والأوتار العضلات بالعظام، وفي بعض الأحيان، إذا كانت الأربطة أو العضلات أو الأوتار التي تدعم الرقبة مشدودة أو مرتخية للغاية، فإنها تصدر صوت الطقطقة هذا عندما تجبر الأوتار أو العضلات أو الأربطة على الاحتكاك بعظامك.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية نتيجة طقطقة الرقبة؟

-مرضى ضغط الدم المرتفع.

-الأشخاص الذين يعانون من تصلب الشرايين أو تراكم اللويحات داخل الشرايين ما يسبب تضييق الشرايين.

-خلل التنسج العضلي الليفي أو حالة تسبب نموا داخل جدران الشرايين.

-الحالات الوراثية التي تؤثر على النسيج الضام.

-ألم الصداع النصفي.

-العدوى.

طرق تخفيف آلام الرقبة:

-التمدد

-العلاج بالبرودة والحرارة.

-التدليك.

-مسكنات الألم

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