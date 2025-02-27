مشروبات طبيعية لتنقية الجسم من السموم.. منها الكركم

يمكن التخلص من السموم المتراكمة في الجسم بطرق طبيعية وغير مكلفة، من خلال تناول بعض المشروبات الصحية التي تدعم وظائف الكبد والجهاز الهضمي، وفقًا لما نشره موقع “Times of India”.

1. شاي الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب مضاد للالتهابات يساعد في تنقية الكبد وتعزيز إنتاج الإنزيمات المسؤولة عن إزالة السموم من الجسم.

• طريقة التحضير: اغلي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم في الماء، وأضف قليلًا من الفلفل الأسود لتعزيز امتصاص الكركمين.

2. عصير أملا (عنب الثعلب الهندي)

غني بـ فيتامين C، الذي يعمل كمضاد للأكسدة، ويساعد في إزالة السموم من الكبد وتعزيز وظائفه.

• طريقة التحضير: امزج ثمار الأملا الطازجة مع الماء، ثم صفِّ الخليط واشربه يوميًا في الصباح.

3. ماء الزنجبيل والليمون

• الزنجبيل يحفز عملية الهضم ويساعد في طرد السموم من الجهاز الهضمي.

• الليمون غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يدعم إزالة السموم من الكبد وتعزيز صحة الجسم بشكل عام.

• طريقة التحضير: أضف زنجبيلًا مبشورًا طازجًا وعصير نصف ليمونة إلى كوب من الماء الدافئ.

4. الشاي الأخضر

يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وخاصة الكاتيكين، التي تعزز وظائف الكبد وتساعد على طرد السموم من الجسم.

5. عصير القرع المر

• غني بمضادات الأكسدة والعناصر المغذية التي تدعم صحة الكبد، تقلل مستويات السكر في الدم، وتعزز عملية الهضم.

• طريقة التحضير: امزج قطع القرع المر مع الماء، صفِّ العصير، ثم أضف قليلًا من عصير الليمون لتحسين النكهة.

6. ماء جوز الهند

• يحتوي على الإلكتروليتات التي تساعد في طرد السموم وتحسين وظائف الكلى.

• غني بـ البوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يدعم ترطيب الجسم وتقليل الإجهاد التأكسدي في الكبد.

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