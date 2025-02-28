سيدة تكشف إصابة طفلتها بسرطان الدماغ بعد عرض شائع.. لن تتوقعه

كتبت- آلاء نبيل:

كشفت سيدة عن إصابة ابنتها بسرطان الدماغ بعد ملاحظتها ظهور أعراض شائعة ولكنها مستمرة، عقب ركوبها قطار الملاهي، وفقًا لما ذكره موقع "People".

بعد يومين من زيارة الفتاة التي تبلغ من العمر 13 عامًا، وتدعى كوني كامبل، مع عائلتها إلى منتزه ترفيهي في المملكة المتحدة، بدأت تعاني من الصداع والقيء، وقالت والدتها، تينا سميث، إنها كانت تعتقد أن ركوب قطار الملاهي هو السبب في هذه الأعراض.

لكن بعد مراقبة والدتها لحالتها الصحية، واستمرار الأعراض، تم تشخيص إصابة كامبل بورم نخاعي، وهو نوع من أورام المخ التي تبدأ في الجزء الخلفي من الدماغ.

وكما أشارت عيادة كليفلاند، فإنه نوع سريع النمو من السرطان: "هناك فرصة أكبر للبقاء على قيد الحياة إذا لم ينتشر الورم إلى أجزاء أخرى من الدماغ والحبل الشوكي".

ورغم اكتشاف المرض مبكرًا، فقد غابت كامبل عن المدرسة لمدة عام كامل بسبب خضوعها لعلاج مكثف، شمل جراحة في الدماغ، وعلاجًا كيميائيًا، وعلاجًا إشعاعيًا.

والآن تعمل والدتها على جمع الأموال لصالح أبحاث أورام الدماغ من خلال سباق خيري في ماراثون لندن.

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