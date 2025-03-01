هل الاستحمام بالماء الساخن خطر في الشتاء؟.. نصائح لتجنب الأضرار

كتبت- آلاء نبيل:

مع قدوم فصل الشتاء، يميل الكثيرون إلى الاستحمام بالماء الساخن للاسترخاء والتدفئة، ولكن يثار التساؤل حول تأثير ذلك على الصحة.

وفيما يلي ما يفعله الاستحمام بالماء الساخن خلال فصل الشتاء بالصحة، وفقًا لموقعي Quora وMedical News Today:

فوائد الاستحمام بالماء الساخن

1- الاسترخاء العضلي: يساعد الماء الساخن على استرخاء العضلات وتخفيف التوتر، ما يعزز النوم ويحسن المزاج.

2- تحسين الدورة الدموية: يساهم في تحسين تدفق الدم، مما يساعد على تخفيف آلام المفاصل والعضلات.

3- تنظيف البشرة: يساعد على فتح المسام وتنظيفها من الأوساخ والزيوت الزائدة.

الأضرار المحتملة

- جفاف الجلد: يؤدي الماء الساخن إلى إزالة الزيوت الطبيعية من البشرة، ما يسبب جفافها وتشققاتها، كما قد يؤدي الاستحمام لفترات طويلة إلى تهيج الجلد وظهور الحكة والطفح الجلدي، خاصة لدى المصابين بالأكزيما أو الصدفية.

- تلف الشعر: يضعف الماء الساخن الشعر، ما يجعله جافًا وسريع التقصف.

- انخفاض ضغط الدم: يؤدي التعرض للماء الساخن لفترات طويلة إلى انخفاض ضغط الدم، ما يسبب الدوخة أو الإغماء.

نصائح للاستحمام الآمن في الشتاء:

1- استخدام الماء الدافئ بدلًا من الساخن: يساعد على الحفاظ على رطوبة البشرة والشعر.

2- ترطيب البشرة والشعر: يُنصح باستخدام مرطبات مناسبة بعد الاستحمام للحفاظ على الرطوبة.

3- تجنب فترات الاستحمام الطويلة: يفضل أن تتراوح مدة الاستحمام بين 10 و15 دقيقة لتجنب أي أضرار صحية.

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