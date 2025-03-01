إعلان

هل الاستحمام بالماء الساخن خطر في الشتاء؟.. نصائح لتجنب الأضرار

09:00 م السبت 01 مارس 2025

صورة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آلاء نبيل:

مع قدوم فصل الشتاء، يميل الكثيرون إلى الاستحمام بالماء الساخن للاسترخاء والتدفئة، ولكن يثار التساؤل حول تأثير ذلك على الصحة.

وفيما يلي ما يفعله الاستحمام بالماء الساخن خلال فصل الشتاء بالصحة، وفقًا لموقعي Quora وMedical News Today:

فوائد الاستحمام بالماء الساخن

1- الاسترخاء العضلي: يساعد الماء الساخن على استرخاء العضلات وتخفيف التوتر، ما يعزز النوم ويحسن المزاج.

2- تحسين الدورة الدموية: يساهم في تحسين تدفق الدم، مما يساعد على تخفيف آلام المفاصل والعضلات.

3- تنظيف البشرة: يساعد على فتح المسام وتنظيفها من الأوساخ والزيوت الزائدة.

الأضرار المحتملة

- جفاف الجلد: يؤدي الماء الساخن إلى إزالة الزيوت الطبيعية من البشرة، ما يسبب جفافها وتشققاتها، كما قد يؤدي الاستحمام لفترات طويلة إلى تهيج الجلد وظهور الحكة والطفح الجلدي، خاصة لدى المصابين بالأكزيما أو الصدفية.

- تلف الشعر: يضعف الماء الساخن الشعر، ما يجعله جافًا وسريع التقصف.

- انخفاض ضغط الدم: يؤدي التعرض للماء الساخن لفترات طويلة إلى انخفاض ضغط الدم، ما يسبب الدوخة أو الإغماء.

نصائح للاستحمام الآمن في الشتاء:

1- استخدام الماء الدافئ بدلًا من الساخن: يساعد على الحفاظ على رطوبة البشرة والشعر.

2- ترطيب البشرة والشعر: يُنصح باستخدام مرطبات مناسبة بعد الاستحمام للحفاظ على الرطوبة.

3- تجنب فترات الاستحمام الطويلة: يفضل أن تتراوح مدة الاستحمام بين 10 و15 دقيقة لتجنب أي أضرار صحية.

اقرأ أيضا:

سيدة تكشف إصابة طفلتها بسرطان الدماغ بعد عرض شائع.. لن تتوقعه

لن تتخيل ماذا يفعل "البيض المسلوق" عند إصابتك بالبرد؟

بأسعار خيالية.. تعرّف على أغلى 5 بدل رجالية في التاريخ

برج فلكي يودع الفقر في مارس.. هل أنت المليونير القادم؟

لسبب غير متوقع.. دولة تبحث عن "سجون للإيجار"

فوائد الاستحمام بالماء الساخن أضرار الاستحمام بالماء الساخن جفاف الجلد تلف الشعر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عاجل - حافلة الأهلي تصل مقر القلعة الحمراء بمدينة نصر بدلاً من استاد القاهرة
دون الأهلي.. وصول بعثة الزمالك وحكام مباراة القمة 130 استاد القاهرة (صور)
ماذا يحدث قبل القمة 130 بين الأهلي والزمالك؟ (تغطية خاصة)
الاتحاد الأوروبي: نرحب بخطة إعادة الإعمار العربية التي قدمت في القاهرة
فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد