تحذير لمرضى السكري.. علامات تنذر بهبوط الدورة الدموية

كشف الدكتور إبراهيم سعيد جمعة، أخصائي الباطنة وسوء التغذية، لـ مصراوي، عن أعراض خطيرة قد تشير إلى هبوط الدورة الدموية لدى مرضى السكري، وهو ما يستدعي الانتباه والعلاج الفوري.

ما هو هبوط الدورة الدموية؟

يحدث هبوط الدورة الدموية عندما لا يصل الدم الكافي إلى أعضاء الجسم، خاصةً لدى الأشخاص المصابين بتصلب الشرايين. ويُعد مرضى السكري من أكثر الفئات عرضة لهذا الخطر، بسبب تضرر الأوعية الدموية الناتج عن تراكم اللويحات، مما يعوق تدفق الدم إلى مختلف أعضاء الجسم.

أعراض هبوط الدورة الدموية لدى مرضى السكري

إذا كنت تعاني من السكري، فاحذر عند ظهور هذه الأعراض، لأنها قد تشير إلى ضعف تدفق الدم:

• برودة القدمين.

• بطء التئام الجروح.

• جفاف وتشقق الجلد.

• جفاف اليدين.

• تكسر الأظافر بسهولة.

• تنميل في اليدين والقدمين.

أسباب تفاقم المشكلة

تزداد خطورة هبوط الدورة الدموية مع بعض العادات الصحية السيئة، مثل:

• التدخين.

• إهمال السيطرة على السكري.

• السمنة.

• ارتفاع ضغط الدم.

نصائح للوقاية

للحفاظ على صحة الدورة الدموية، يُوصى باتباع نمط حياة صحي، يشمل الإقلاع عن التدخين، التحكم في مستوى السكر في الدم، وممارسة الرياضة بانتظام.

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