احذرها.. أطعمة تزيد من خطر الإصابة بالسكري​

كتب- أحمد الضبع:

لا شك أنّ الاستهلاك المفرط لبعض الأطعمة والمشروبات، يمكن أن يرفع من احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، لكن ثمّة قائمة حمراء تزيد من عوامل الخطر، حسبما أكد الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية.

الحوم الحمراء والمصنّعة

وأوضح صلاح، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الاستهلاك المفرط للحوم الحمراء والمصنّعة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكري.

وأشار إلى أن الدراسات أظهرت أن تناول 100 جرام يوميًا من اللحوم الحمراء يزيد من خطر الإصابة بالسكري بنسبة 19%، بينما يرتفع الخطر إلى 51% عند تناول 50 جرامًا يوميًا من اللحوم المصنّعة.​

الحلويات والمشروبات الغازية

وأضاف أن الأطعمة الغنية بالسكريات البسيطة، مثل الحلويات والمشروبات الغازية، تساهم في رفع مستويات السكر في الدم بسرعة، ما يزيد من احتمال الإصابة بالسكري، كما أن تناول الخبز الأبيض والمعجنات المصنوعة من الدقيق المكرر يؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم، نظرًا لارتفاع المؤشر الجلايسيمي لهذه المنتجات.​

الأطعمة المقلية والوجبات السريعة

وأشار إلى أن الأطعمة المقلية والوجبات السريعة تحتوي على نسب عالية من الدهون غير الصحية، ما يسبب الالتهابات ويزيد من مقاومة الأنسولين، وبالتالي يرفع خطر الإصابة بالسكري، كما أن اللحوم المصنّعة، مثل الهوت دوج، تحتوي على مواد حافظة وملح ودهون غير صحية، ما يؤثر سلبًا على التمثيل الغذائي ويزيد من احتمالية الإصابة بالمرض.​

وأكد ضرورة الانتباه إلى بعض أنواع الفواكه التي قد تؤثر سلبًا على مستويات السكر في الدم، خاصة تلك التي تحتوي على مؤشر جلايسيمي مرتفع.

البطيخ والأناناس

وأوضح أن الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، مثل البطيخ والأناناس، يمكن أن تسبب ارتفاعًا سريعًا في سكر الدم، لذا يُنصح مرضى السكري بتناولها بحذر وبكميات محدودة.

التين المجفف

كما نبه إلى أن الفواكه المجففة، مثل التين المجفف، تحتوي على تركيزات عالية من السكر، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، لذا يُفضل لمرضى السكري تجنب هذه الفواكه أو تناولها بكميات قليلة جدًا.

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