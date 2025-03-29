لمرضى السكري.. 5 علامات تنذر بارتفاع الأنسولين بعد تناول كحك العيد

كتبت- نرمين ضيف الله

كحك العيد مليء بالسكر والدهون، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأنسولين ومستويات السكر في الدم، خاصة لدى مرضى السكري.

وإذا كنت مصابًا بالسكري، فانتبه لهذه العلامات التي قد تشير إلى ارتفاع الأنسولين بعد تناول الكحك وفق لما جاء في موقع "ويب ميد" "هيلث لاين".

الشعور بالتعب المفاجئ

إذا شعرت بإرهاق غير مبرر بعد تناول الكحك، فقد يكون ذلك بسبب الارتفاع السريع في السكر والأنسولين، ما يؤدي إلى انخفاض الطاقة بعد فترة قصيرة.

الدوخة أو الصداع

ارتفاع الأنسولين قد يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في مستوى السكر بالدم بعد ارتفاعه بسرعة، مما يسبب الدوخة والصداع.

الجوع الشديد بعد فترة قصيرة

إذا شعرت بالجوع بعد وقت قصير من تناول الكحك، فقد يكون السبب هو ارتفاع الأنسولين الذي يسبب انخفاض السكر بسرعة، ما يدفعك للشعور بالجوع مرة أخرى.

التعرق وزيادة ضربات القلب

ارتفاع الأنسولين قد يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في السكر، ما يؤدي إلى التعرق الزائد وسرعة ضربات القلب.

التشوش وصعوبة التركيز

إذا شعرت بصعوبة في التركيز أو تشوش ذهني بعد تناول الكحك، فقد يكون ذلك بسبب تذبذب مستويات السكر في الدم نتيجة ارتفاع الأنسولين.

لتجنب هذه الأعراض:

عليك تناول الكحك بكميات معتدلة.

يفضل اختيار الأنواع الأقل سكرًا.

يفضل تناول الكحك المصنوعة بدقيق الحبوب الكاملة.

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