

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

وقع حادث في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على محور الداخلة– منفلوط بمحافظة الوادي الجديد.

اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق الداخلة منفلوط.

على الفور تم توجيه الجهات المعنية لموقع البلاغ لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

أظهرت المعاينة الأولية انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بمنتصف الطريق في نطاق الكيلو 105 على محور الداخلة– منفلوط، في المنطقة الواقعة قبل الكافتيريا بنحو 40 كيلومترًا، ما أدى إلى وقوع 6 إصابات بين مستقلي السيارة.

وبحسب البيانات الأولية، أسفر حادث انقلاب ميكروباص على طريق الداخلة منفلوط عن إصابة كلا من: "السمان فواز محمد، 48 عامًا، وبشار محمود عبد العاطي، 26 عامًا، وطارق أحمد حماد، 18 عامًا، ومحمود حسن عطيفي، 23 عامًا، ومكرم صلاح محمد، 16 عامًا، ومدحت كمال خلف، 28 عامًا".

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وإخلاء جميع المصابين، إذ تم نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع رفع درجة الاستعداد لاستقبال الحالات.

التقرير المبدئي أكد أن المصابين يعانون من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى التعامل معهم داخل مستشفى الداخلة العام بواسطة الفريق الطبي، مع استمرار المتابعة لحين الاطمئنان على حالتهم الصحية.

تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.