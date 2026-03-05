الجيش الأمريكي: "جيرالد فورد" تضغط على إيران من البحر المتوسط



وكالات

قالت القيادة الأمريكية الوسطى "سنتكوم"، إن مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" تواصل تنفيذ عمليات ضد إيران على مدار الساعة من البحر المتوسط.

أضافت القيادة، أنه مع وجود مجموعة حاملة طائرات أمريكية أخرى في الشرق الأوسط، فإن القوات الأمريكية تضغط على إيران من البحر.

كانت حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد آر فورد" قد وصلت في 27 فبراير إلى إسرائيل، وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وفق ما أظهرته مشاهد مصورة نقلتها وكالة رويترز.

وتعد "يو إس إس جيرالد آر فورد" أكبر سفينة حربية بنيت في التاريخ، إذ يبلغ طولها 337 مترا، وعرضها 78 مترا، وارتفاعها 76 مترا، بينما تصل إزاحتها عند الحمولة الكاملة إلى نحو 100 ألف طن.

وسميت الحاملة تيمنا بالرئيس الأمريكي الثامن والثلاثين جيرالد فورد، الذي خدم في البحرية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية.

وصممت هذه الفئة الجديدة لتحل محل حاملات الطائرات القديمة من فئتَي "إنتربرايز" و"نيميتز"في البحرية الأمريكية.

وطلب بناؤها عام 2008 من شركة "نيو بورت نيوز"، وسلمت عام 2016، قبل أن تدخل الخدمة رسميا في 2017.

تعمل الحاملة بمفاعلين نوويين، ومجهزة بنظام إطلاق الطائرات الكهرومغناطيسي EMALS، ومعدات التوقف المتقدمة AAG، إضافة إلى رادار ثنائي النطاق DBR.

كما تحمل أنظمة تسليح متعددة، بينها صواريخ مضادة للسفن وأنظمة دفاع جوي وأنظمة دفاع قريب من طراز فالانكس.

وصُممت السفينة للعمل بسرعة عالية ولفترات طويلة، مع قدرة على استيعاب تقنيات مستقبلية، بما في ذلك أسلحة الطاقة الموجهة، طوال عمرها التشغيلي الذي يصل إلى 50 عاما، وفقا لسكاي نيوز.