طبيب ترامب: الرئيس يستخدم علاجًا وقائيًا لطفح جلدي أحمر اللون ظهر على رقبته

كتب : مصراوي

05:42 ص 05/03/2026

ظهور طفح جلدي على رقبة الرئيس الأمريكي

وكالات

قال طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس يستخدم علاجا وقائيا لطفح جلدي أحمر اللون ظهر على رقبته، فيما لم يقدم البيت الأبيض تفاصيل إضافية بشأن حالته الصحية.

وظهر الاحمرار على الجانب الأيمن من رقبة ترامب فوق خط الياقة مباشرة في صور التقطت له خلال مشاركته في مراسم منح وسام الشرف يوم الاثنين.

أوضح طبيب الرئيس الأمريكي، الدكتور شون باربابيلا، أن ترامب يستخدم كريما شائعا بوصفه "علاجا وقائيا للجلد".

أضاف: "يستخدم الرئيس هذا العلاج لمدة أسبوع، ومن المتوقع أن يستمر الاحمرار لبضعة أسابيع".

وعندما سئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت عن سبب الحاجة إلى العلاج، قالت إنها لا تملك معلومات إضافية بخلاف ما ورد في بيان الطبيب.

يحظى الوضع الصحي لترامب، 79 عاما، باهتمام متزايد خلال ولايته الثانية، خصوصا بعد ظهور كدمات على يديه وتورم في ساقيه في بعض الأحيان.

كان ترامب قد قال في يناير، إن الكدمات على يديه تعود إلى استخدامه المتكرر للأسبرين، بينما ذكر البيت الأبيض في وقت سابق أن يده ارتطمت بطاولة أثناء سفره إلى الخارج، وفقا لسكاي نيوز.

