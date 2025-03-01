بسبب الغضب والتوتر.. تأثيرات مفاجئة قد لا تصدقها على صحتك

كتبت- أسماء العمدة:

الغضب والتوتر ليسا مجرد مشاعر سلبية عابرة، بل لهما تأثيرات جسدية ونفسية عميقة على صحة الإنسان، وتتفاجأ بحجم هذه التأثيرات إذا لم تكن على دراية بها.

ووفقًا لما جاء في صحيفة "timesofindia"، إليك بعض ما يحدث لجسمك عند التعرض للغضب والتوتر.

يفرز الجسم هرمونات التوتر (مثل الأدرينالين والكورتيزول) التي تُسرع ضربات القلب وتُضيق الأوعية الدموية، ما يرفع ضغط الدم، مع استمرار الغضب والتوتر، يُصبح ارتفاع ضغط الدم مزمنًا، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأظهرت الدراسات أن نوبة الغضب الشديدة قد تُضاعف خطر الإصابة بنوبة قلبية خلال الساعات التالية لها.

ويُساهم التوتر المزمن في تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين (تصلب الشرايين)، ما يُعيق تدفق الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويُسبب الغضب والتوتر ضيقًا في الشعب الهوائية وزيادة في معدل التنفس.

يُؤدي التوتر المزمن إلى تفاقم حالات مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية.

ويؤدي التوتر والغضب إلى مشاكل مثل عسر الهضم، وحرقة المعدة، والإسهال أو الإمساك ومتلازمة القولون العصبي.

ويساهم التوتر المزمن في تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين (تصلب الشرايين)، ما يُعيق تدفق الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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