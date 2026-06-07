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البرهان يبحث مع المبعوث الأممي جهود إحلال السلام في السودان

كتب : مصراوي

10:16 م 07/06/2026

البرهان يبحث مع المبعوث الأممي جهود إحلال السلام ف

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بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، خلال لقائه، اليوم الأحد، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هافيستو، الجهود الجارية من أجل إحلال السلام في السودان.

وقال المبعوث الأممي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا) - إنه منذ تقلده لمهامه في مارس 2026، أجرى مشاورات مكثفة فى الإقليم، التقى خلالها رؤساء دول وحكومات وطيف واسع من السودانيين والفاعلين السياسيين بجانب ممثلي القوى المدنية حيث تركزت هذه المشاورات في مجملها حول تطلعات السودانيين بشأن مستقبل بلادهم.

وأضاف أن مساعيه تنصب نحو تشجيع جهود التهدئة التي تخفف التوترات وتبني الثقة بين الأطراف، موضحا أنه ناقش في هذا الإطار خطوات عملية تخلق بيئة مواتية للسلام فى البلاد.

وأوضح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنه خلال اجتماعاته الدورية فى الخرطوم وفى الإقليم سيعمل بكل ما فى وسعه لدعم الجهود الجارية للوصول لحل مستدام للنزاع في السودان.

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