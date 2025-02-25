بأسعار خيالية.. تعرّف على أغلى 5 بدل رجالية في التاريخ

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كتبت- أسماء العمدة:

تعد البدلات الرجالية الفاخرة رمزًا للأناقة والرقي، وتتميز بتصاميمها الفريدة واستخدام أجود أنواع الأقمشة والمواد، وفي عالم الموضة الراقية، تتنافس العلامات التجارية على تقديم أغلى البدلات الرجالية في العالم، والتي تصل أسعارها إلى مبالغ خيالية.

وإليك قائمة بأغلى 5 بدلات رجالية في التاريخ، وفقًا لما ورد في Times of India:

بدلة ستيوارت هيوز الماسية – السعر: 892,000 دولار أمريكي

صُممت هذه البدلة من مزيج نادر من الصوف، الكشمير، والحرير، وزُينت بأكثر من 480 ماسة، يبلغ وزن كل منها نصف قيراط، واستغرق تنفيذها أكثر من 800 ساعة عمل.

بدلة ألكسندر آموسو – السعر: 101,860 دولارًا أمريكيًا

صُنعت هذه البدلة من قماش Vicuña النادر، وهو أغلى أنواع الأقمشة في العالم.زُينت بأزرار مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا.

بدلة كيتون K-50 – السعر: 60,000 دولار أمريكي

تُصنع هذه البدلة يدويًا على أيدي أمهر الخياطين، وتستغرق صناعتها أكثر من 50 ساعة عمل، ويتم استخدام أجود أنواع الأقمشة، مثل صوف Vicuña.

بدلة ديزموند ميريون – السعر: 47,500 دولار أمريكي

تُعرف هذه البدلة بجودتها العالية واهتمامها بالتفاصيل الدقيقة، وتُصنع يدويًا بالكامل من أقمشة حصرية.

بدلة زوت – السعر: 25,000 دولار أمريكي

تُصنع من أجود أنواع الأقمشة الإيطالية، وتتميز بتصميمها الأنيق والعصري، وتوفّر العلامة التجارية خدمة تفصيل البدلات حسب الطلب.

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