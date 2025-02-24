لسبب غير متوقع.. دولة تبحث عن "سجون للإيجار"

كتبت- شيماء مرسي

تدرس الحكومة السويدية قرار إرسال بعض السجناء لقضاء مدة عقوبتهم في سجون خارج البلاد، وقد بدأت بالفعل مفاوضات مع دول أخرى لاستئجار أماكن في سجونها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة السويدية لإيجاد حلول لمشكلة الاكتظاظ في السجون والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة، حسبما ذكرت مجلة "barrons" الأمريكية.

وقبل ساعات من إعلان وزير العدل السويدي عن دراسة إرسال السجناء لقضاء عقوبتهم في سجون خارجية، أصدرت لجنة برلمانية شكلتها الحكومة تقرير يؤكد عدم وجود موانع قانونية لنقل السجناء إلى خارج البلاد، وذلك بسبب الاكتظاظ الشديد في السجون السويدية.

وشهدت السويد في السنوات الأخيرة تزايد في جرائم العنف، بما في ذلك حوادث إطلاق النار والتفجيرات، والتي غالبا ما تكون مرتبطة بتصفية الحسابات بين العصابات الإجرامية المتنافسة.

وواجهت السلطات السويدية صعوبة في السيطرة على هذه الظاهرة المتنامية.

وأغلب مرتكبي هذه الجرائم هم من صغار السن، وغالبا ما يتم تجنيدهم من قبل العصابات الإجرامية لتنفيذ عمليات القتل المأجور، وذلك لأنهم دون سن المسؤولية الجنائية المحدد في السويد وهو 15 عاما.

وتشهد السجون السويدية اكتظاظا شديدا، حيث وصلت إلى طاقتها الاستيعابية القصوى، وتتوقع إدارة السجون والمراقبة ارتفاعا كبيرا في عدد السجناء، مما يستدعي توفير حوالي 27 ألف سرير بحلول عام 2033، مقارنة بـ 11 ألف سرير حاليا.

وقال وزير العدل: "نحن نبحث بنشاط عن حلول متنوعة، ونجري محادثات مع عدة دول أبدت استعدادها لتوفير أماكن في سجونها، لكننا لا نود الإفصاح عن أسماء هذه الدول في الوقت الحالي".

واختتم: "لن يتمكن السجناء من الاعتراض على نقلهم إلى خارج البلاد، وسيتم النظر في عدة عوامل قبل اتخاذ القرار، بما في ذلك وجود أقارب للسجين في السويد".

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