لن تتخيل ماذا يفعل "البيض المسلوق" عند إصابتك بالبرد؟

البيض المسلوق ليس فقط وجبة مغذية، بل يمكن أن يكون له دور فعال في تخفيف أعراض البرد.

فوائد البيض المسلوق عند الإصابة بالبرد

الدكتور أحمد صلاح يقول، إن تناول البروتين ضروري لتقوية جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على مكافحة العدوى.

يساعد البروتين أيضًا في إصلاح الأنسجة التالفة، مما يسرع عملية الشفاء.

يحتوي على الفيتامينات والمعادن

وأكد أخصائي التغذية العلاجية، البيض المسلوق غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين د، وفيتامين ب12، والزنك، والسيلينيوم، والتي تلعب دورًا مهمًا في دعم جهاز المناعة.

الزنك والسيلينيوم لهما خصائص مضادة للأكسدة، مما يساعد في حماية الخلايا من التلف.

سهل الهضم

عند الإصابة بالبرد، قد يكون الجهاز الهضمي حساسًا، البيض المسلوق سهل الهضم، مما يجعله خيارًا جيدًا لتوفير العناصر الغذائية دون إجهاد الجهاز الهضمي.

مصدر جيد للأحماض الأمينية

يحتوي البيض علي حمض السيستين الذي يساعد في تخفيف احتقان الجهاز التنفسي.

نصائح لتناول البيض المسلوق عند الإصابة بالبرد

وأختتم صلاح:"تناول البيض المسلوق كجزء من وجبة متوازنة تشمل الفواكه والخضروات، يمكنك إضافة البيض المسلوق إلى الحساء أو السلطات لزيادة قيمتها الغذائية، تأكد من سلق البيض جيدًا لتجنب أي خطر للإصابة بالتسمم الغذائي".

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