التقى الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، بعدد من رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية، في إطار سلسلة لقاءات تستهدف تعزيز الحوار مع مختلف مكونات المنظومة الإعلامية، وبحث سبل الارتقاء بالأداء الإعلامي ومواجهة التحديات التي تواجه الصحافة في مصر.

أكد "رشوان"، أن عودة الصحافة الخاصة إلى الساحة قبل نحو عشرين عامًا أسهمت في تنويع وتطوير المشهد الصحفي والإعلامي، سواء من حيث أساليب العمل الصحفي أو الإخراج والطباعة والإدارة، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام أجيال جديدة من الصحفيين.

وأشار إلى أن الصحافة الحزبية لعبت دورًا مهمًا في ترسيخ التعددية الفكرية وفتح المجال أمام مختلف الآراء والتوجهات، بما أسهم في تشكيل مشهد إعلامي متنوع يجمع بين الصحافة القومية والخاصة والحزبية.

وأوضح وزير الدولة للإعلام أن دور الوزارة يتمثل في تطبيق نصوص الدستور والقوانين المنظمة للعمل الصحفي، ودعم حرية الرأي والتعبير، إلى جانب ضمان حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات عبر وسائل إعلام مهنية وموثوقة.

وأضاف أن الوزارة تعمل أيضًا على التنسيق بين مختلف المؤسسات الإعلامية، وتمثيل الدولة في التواصل مع الصحف ووسائل الإعلام، والمساهمة في حل التحديات المتعلقة بتيسير الحصول على المعلومات وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية.

شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الوزير ورؤساء التحرير، حيث استعرضوا أبرز التحديات التي تواجه الصحف، وعلى رأسها صعوبة الحصول على المعلومات، وضعف استجابة بعض الجهات الحكومية، وتراجع فرص إجراء الحوارات الصحفية والتصوير في الأماكن العامة، وهو ما انعكس على جودة المحتوى الصحفي.

كما ناقش رؤساء التحرير التحديات المالية التي تواجه المؤسسات الصحفية نتيجة تراجع التوزيع والإعلانات، مطالبين بدعم الدولة من خلال تسهيلات مالية وإعفاءات، إلى جانب مقترح إنشاء صندوق لإدارة المخاطر ودعم المؤسسات الصحفية.

من جانبه، أكد وزير الدولة للإعلام أن الحكومة تعمل على إعداد قانون لحرية تداول المعلومات، إلى جانب وضع آليات لتسهيل حصول وسائل الإعلام على البيانات من مصادرها الرسمية، وتشجيع المسؤولين على التواصل مع الصحافة.

كما أشار إلى دراسة إنشاء كيان مشترك لملاك الصحف الخاصة يكون بمثابة "غرفة لصناعة الصحف"، بهدف تعزيز التعاون وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية المختلفة.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة وتأهيل منظومة المتحدثين الرسميين والمكاتب الإعلامية في الوزارات والهيئات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، من خلال برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة والتواصل مع وسائل الإعلام.

واختتم وزير الدولة للإعلام اللقاء بالتأكيد على حرص الدولة على دعم وتمكين وسائل الإعلام من أداء دورها المهني، بما يضمن نشر الحقائق وتعزيز الوعي بالقضايا الوطنية والمجتمعية في إطار من الالتزام بالقانون والمعايير المهنية.