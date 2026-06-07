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إجلاء نحو 10 آلاف شخص جراء أمطار غزيرة تضرب مقاطعة غربي الصين

كتب : مصراوي

10:19 م 07/06/2026

أمطار غزيرة

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ضربت أمطار غزيرة أجزاء من مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين خلال يومي السبت والأحد، ما تسبب في حدوث فيضانات واستدعى إجلاء قرابة 10 آلاف شخص.

وشملت المناطق الأكثر تضررا -وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية- مدينة تشيانشي ومدينة تسونيي ومحافظة تشانغشون.

ففي تشيانشي، أثّرت الأمطار الغزيرة المتواصلة من أمس السبت حتى الساعات الأولى من اليوم (الأحد) على جميع البلدات الـ30 في المدينة، حيث شهدت خمس بلدات هطول أمطار شديدة الغزارة بشكل استثنائي.

وأطلقت السلطات الصينية عمليات استجابة طارئة على مدار الساعة. وحتى الآن، أجلت فرق الطوارئ 1377 شخصا من 491 أسرة، وأنقذت أكثر من 50 شخصا كانوا عالقين.

وفي الوقت ذاته، في محافظة تشانغشون، جرى نقل أكثر من 3000 ساكن من نحو 1000 أسرة في القرى الواقعة خلف خزان بانكونغ، إلى أماكن آمنة، بعد أن أثّر انقطاع التيارالكهربائي على عمليات تشغيل الخزان وأدى إلى فيضانه.

وأصدرت وزارة الموارد المائية الصينية وإدارة الأرصاد الجوية الصينية بشكل مشترك إنذارا باللون الأحمر - وهو أعلى مستوى تحذير - من السيول الجبلية، حذرتا فيه من ارتفاع مخاطر حدوث فيضانات مفاجئة في أجزاء من جنوب شرقي قويتشو اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء اليوم حتى الساعة الثامنة من مساء غدٍ (الاثنين).

واستجابة لذلك، عزّزت السلطات الصينية في ولاية تشياندونغنان ذاتية الحكم لقوميتي مياو ودونغ، مراقبة 27 نهرا، وحشدت آلاف المسؤولين وأفراد مكافحة الفيضانات.

وحتى مساء اليوم، جرى إجلاء 4582 ساكنا من 1322 أسرة في تشياندونغنان بشكل مسبق، في حين تُجرى حاليا عمليات إجلاء لـ 21754 آخرين ينتمون لـ 7213 أسرة.

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