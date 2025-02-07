هذا ما يحدث للكلي والكبد والسكر عند تناول الخبز والطعمية.. مفاجأة

كتبت- أسماء مرسي:

تعتبر الكلى والكبد والبنكرياس من أهم الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، حيث تؤدي دورا مهما في تنقية الدم من السموم، وإنتاج العصارات الهاضمة، وتنظيم مستويات السكر في الدم، لذا، من الضروري الحفاظ على صحة هذه الأعضاء.

ومع ذلك، هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنب تناولها يوميا، لأنها قد تضر بصحة الكلى والكبد ومستويات السكر في الدم، وفقا لموقعي "everydayhealth" و"verywellhealth".

أبرز الأطعمة الضارة:

الطعمية

الإفراط في تناول الطعمية يشكل خطورة كبيرة على مرضى الكلى، وذلك لأن الكلى لا تستطيع التعامل مع الكميات الزائدة من البوتاسيوم الموجودة في مكونات الطعمية مثل الحمص والفول.

الوجبات السريعة

تميل الوجبات السريعة أيضا إلى أن تكون عالية السكر والكربوهيدرات المكررة، ما قد يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويضر بصحة الكبد.

الفول

مصدرا جيدا للبروتين النباتي والألياف، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناوله يزيد من كمية البوتاسيوم والفوسفور المتداولة في الدم إذا تم تناولها بكميات كبيرة، ما يؤثر سلبا على صحة الكلى ويسبب حصوات الكلى.

الخبز الأبيض

غني بالكربوهيدرات المكررة، ما يعني أنه تمت إزالة الكثير من الألياف منه أثناء المعالجة، وبالتالي لا يهضمه الجسم، لذلك فهو يؤثر على صحة الأمعاء وقد يبطئ عملية الهضم، ما يزيد من مستويات السكر في الدم.

السبانخ

لا ينصح مرضى الكلى بتناول معظم الخضروات الورقية الخضراء، مثل السبانخ، بسبب محتواها من البوتاسيوم.

الأطعمة المصنعة

تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والدهون المتحولة والسكريات المضافة، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى والكبد والسكري.

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