جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس وسط انتشار واسع له في مخيم بلاطة



وكالات

اقتحم جيش الاحتلال في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مدينة نابلس عبر الدفع بتعزيزات عسكرية من حاجز بيت فوريك شرقي المدينة وسط انتشار واسع في مخيم بلاطة.

وداهم جيش الاحتلال منزلًا داخل مخيم بلاطة وسط عمليات تخريب وتمشيط واسعة تعرض لها المنزل قبل أن ينسحب دون رصد حالات اعتقال.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن جيش الاحتلال اعتقل 3 شبان خلال مداهمة جيش الاحتلال عدة منازل في مناطق الجبل الشمالي وشارع فيصل ومخيم العين.

في جنين اعتقل جيش الاحتلال 11 فلسطينيا خلال حملة مداهمات واسعة داخل بلدة برقين جنوب المدينة عقب اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم والعبث بمحتوياتها وسط انتشار عسكري مكثف.

وفي وقت سابق اقتحمت قوة راجلة اسرائيلية، وسط مدينة جنين، وانتشرت في المنطقة؛ دون الإبلاغ عن اعتقالات.

بينما اقتحمت قرية قراوة بني حسان، غربي مدينة سلفيت، وبلدة عزون شرقي قلقيلية شمالي الضفة.

وأمس الإثنين، تصدى شبان فلسطينيون لهجوم عدد من المستوطنين على خربة المراجم جنوبي نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عددا من المستوطنين هاجموا الخربة، وحاولوا الاعتداء على المواطنين الذين تصدوا لهم.

وكانت مجموعة من المستوطنين قد اقتحمت الأراضي المحاذية لمنازل المواطنين في الخربة، قبل أيام، وأقامت سياجا على جزء منها، بهدف الاستيلاء عليها.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال العام الماضي 23,827 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم في مختلف محافظات الضفة الغربية، حيث نفذ جيش الاحتلال 18384 اعتداء، فيما نفذ المستوطنين 4723، ونفذت الجهتان معا 720 اعتداء، وفقا للغد.