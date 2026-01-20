تضم القاهرة الكبرى مجموعة كبيرة ومتنوعة من أماكن الخروج التي تناسب الأطفال والعائلات، وتجمع بين الترفيه والتعليم والاستمتاع بالطبيعة، ما يجعلها وجهة مثالية لقضاء أوقات ممتعة خلال الإجازات ونهايات الأسبوع.



وكشفت إحدى شركات السياحة، في تصريحات لمصراوي، أن هذه الأماكن تتوزع على مختلف المناطق، لتناسب جميع الأذواق والميزانيات، ففي القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، تبرز ملاهي "الملاهي" كواحدة من أحدث مدن الألعاب، إذ تضم مجموعة كبيرة من الألعاب الترفيهية والحماسية المناسبة لمختلف الأعمار.



وأوضحت الشركة، أن "الملاهي" تقع على طريق العين السخنة القطامية أمام District 5، وتعمل يوميًا من الساعة 12 ظهرًا حتى 10 مساءً، وتمتد حتى 11 مساءً في عطلات نهاية الأسبوع.



وتابعت: تبدأ أسعار الدخول من 125 جنيهًا للمرافقين، بينما يحصل الأطفال دون 3 سنوات على دخول مجاني، وتتراوح أسعار باقات الألعاب بين 400 و1250 جنيهًا حسب عدد النقاط.



واستكملت شركة السياحة: تعتبر كيدزانيا في كايرو فيستيفال سيتي من أبرز الوجهات التعليمية الترفيهية، إذ تتراوح أسعار التذاكر للأطفال بين 475 و600 جنيه، بينما تبلغ تذكرة المرافقين 120 جنيهًا، أما فاميلي بارك على طريق السويس فتعتبر خيارًا مثاليًا للعائلات، بأسعار تبدأ من 150 جنيهًا في أيام الأسبوع وتصل إلى 250 جنيهًا في العطلات.



وتتنوع أماكن الخروج العائلية، في منطقة المعادي، إذ تعتبر جزيرة المعادي من أبرز الوجهات المطلة على النيل، وتوفر أنشطة متنوعة تشمل المسابح والألعاب الكهربائية، بأسعار تتراوح بين 35 و50 جنيهًا.



وتحظى فاميلي لاند بشهرة واسعة بفضل ألعاب البولينج والتزلج وألعاب الفيديو، مع رسوم دخول بسيطة تبلغ 10 جنيهات، وأسعار ألعاب من 20 إلى 50 جنيهًا.



ويفضل الكثير من الآباء كيدز ستيشن، الذي يوفر بيئة آمنة للأطفال حتى 12 عامًا، بأسعار تبدأ من 150 جنيهًا للساعة الواحدة.



وأوضحت "الشركة"، أن مدينة نصر تضم مجموعة من الأماكن المناسبة للعائلات، على رأسها حديقة الطفل التي تُعتبر من أقدم الحدائق الترفيهية، وتبلغ تذكرة الدخول بها 20 جنيهًا فقط، كما تُعتبر ماجيك بلانيت في سيتي سنتر ألماظة من أشهر مدن الألعاب المغلقة، إذ يبدأ سعر كارت الدخول من 60 جنيهًا، مع إمكانية شحنه بمبالغ مختلفة.



ولفتت إلى أن الحديقة الدولية تعتبر خيارًا مناسبًا لمحبي المساحات الخضراء، برسوم دخول 30 جنيهًا للفرد.



وفي مصر الجديدة، تظل حديقة الميريلاند من أبرز الوجهات العائلية، إذ تضم بحيرة وملاهي للأطفال ومطاعم، وتتراوح أسعار الدخول بين 20 و30 جنيهًا، كما يُعتبر تيفولي دوم من المجمعات الترفيهية التي تجمع بين المطاعم والمساحات المفتوحة مع دخول مجاني، في حين يُوفر سيتي سنتر ألماظة تجربة متكاملة للتسوق والترفيه دون رسوم دخول.



وفي مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر، تتصدر دريم بارك قائمة الوجهات الترفيهية الكبرى، بأسعار تبدأ من 275 جنيه للتذكرة الواحدة وتصل إلى 1000 جنيهًا للتذكرة العائلية، كما تقدم سكي مصر داخل مول مصر تجربة تزلج فريدة بأسعار تتراوح بين 500 و1000 جنيه حسب الباقة، وتُعتبر زد بارك من أحدث الأماكن الترفيهية، إذ تبلغ تذكرة دخول الكبار 250 جنيهًا، والأطفال من 6 إلى 12 عامًا 100 جنيه.



وبينت الشركة، أن القاهرة لا تخلو من الحدائق والمتنزهات العامة التي تناسب جميع الأعمار، إذ تُعتبر حديقة الأزهر من أجمل حدائق العاصمة، برسوم دخول 40 جنيهًا للكبار و30 جنيهًا للأطفال، وتوفر إطلالات تاريخية ومساحات خضراء واسعة، كما يُعتبر ممشى أهل مصر من الوجهات المميزة المطلة على النيل، برسوم دخول رمزية تبلغ 20 جنيهًا للفرد.



وقالت شركة السياحة، إن منطقتا الهرم وفيصل يعتبران من أكثر مناطق الجيزة حيوية، إذ تجمعان بين المعالم الأثرية العريقة، والمساحات الخضراء، والمزارات الترفيهية، إلى جانب تنوع كبير في المطاعم والمقاهي، ما يجعلهما خيارًا مثاليًا لقضاء أوقات ممتعة تناسب جميع الفئات.



وتتصدر أهرامات الجيزة قائمة أماكن الخروج في الهرم وفيصل، إذ تضم الهرم الأكبر خوفو، والهرم الأوسط خفرع، والهرم الأصغر منقرع، وتستقبل منطقة الأهرامات الزائرين يوميًا من الساعة 6 صباحًا حتى 4 مساءً، وتبلغ أسعار التذاكر للمصريين 60 جنيهًا للفرد و30 جنيهًا للطلاب، بينما تصل للأجانب إلى 700 جنيهًا، و 350 جنيهًا للطلاب الأجانب.



ويقع المتحف المصري الكبير في محيط منطقتي الهرم وفيصل، ويُعتبر أكبر متحف في مصر، إذ أُقيم على مساحة تقارب 117 فدانًا، ويضم المتحف المبنى الرئيسي الذي يحتوي على 12 قاعة عرض تضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، إلى جانب الحديقة المتحفية، والدرج العظيم الذي يبلغ طوله 25 مترًا ويعرض تماثيل لملوك وآلهة، فضلًا عن مركز الترميم والممشى السياحي الذي يربط بين المتحف ومنطقة الأهرامات.



ويعمل المتحف من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً، وتختلف أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير وفقًا للموقع الرسمي للمتحف، باختلاف الفئات والجنسية، إذ تبلغ قيمة التذكرة للمصريين 200 جنيه للبالغين، بينما تصل إلى 100 جنيه للأطفال والطلاب وكبار السن، أما بالنسبة للزائرين العرب والأجانب غير المقيمين، فتحدد التذكرة بقيمة 1450 جنيهًا للبالغين، و730 جنيهًا لكل من الأطفال والطلاب، في حين يحصل العرب والأجانب المقيمون على تخفيضات، إذ تبلغ سعر التذكرة 730 جنيهًا للبالغين، و370 جنيهًا للأطفال والطلاب.



وأكدت شركة السياحة، على أن هذه الخيارات المتنوعة أن القاهرة تزخر بأماكن خروج تناسب الأطفال والعائلات على حد سواء، وتجمع بين المرح، والتعليم، والاستجمام، مع اختلاف الأسعار بما يلائم مختلف الفئات، ما يجعلها وجهة ترفيهية متكاملة طوال العام.



وشددت الشركة في ختام تصريحاتها على أن الأسعار المذكورة متغيره وقد تنخفض أو ترتفع باختلاف المناسبات والفصول، نتيجة لأن بعض الأماكن تقوم بعمل تخفيضات على الخدمات التي تقدمها في بعض الأوقات من العام، مؤكدةً على ضرورة مراجعة صفحات الأماكن الرسمية لمعرفة الأسعار والعروض قبل الذهاب إليها مع مراعاة ضرورة الحجز المسبق.



اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يستقبل المشاركين في المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية



بيان حكومي بشأن خطط النهوض بشركات السكر التابعة لوزارة التموين



