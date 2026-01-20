إعلان

ترامب: الرئيس بوتين مدعو لعضوية مجلس السلام في قطاع غزة

كتب : مصراوي

08:12 ص 20/01/2026

الرئيس الأمريكي دونال ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين تلقى دعوته للانضمام إلى مجلس السلام في غزة.

وقال ترامب: "تمت دعوة بوتين للانضمام إلى مجلس السلام غزة".

وأعلن الكرملين أمس، أن الرئيس بوتين تلقى دعوة للانضمام إلى المجلس.

وأضاف: "نبحث هذا الاقتراح وسنجري اتصالات مع الجانب الأمريكي لاستيضاح الحيثيات".

يذكر أن مجلس السلام أسس للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، فيما لا يشير ميثاقه إلى غزة، بل يمنحه تفويضا أوسع لحل النزاعات في مختلف أنحاء العالم، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب بوتين الرئيس الروسي روسيا وأمريكا مجلس السلام في غزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

للأطفال والعائلات.. دليل شامل لأفضل أماكن الخروج 2026 في القاهرة والجيزة
أخبار مصر

للأطفال والعائلات.. دليل شامل لأفضل أماكن الخروج 2026 في القاهرة والجيزة

"الايجار القديم".. تحرك حزبي تحت قبة البرلمان لتعديل القانون -(تفاصيل)
أخبار مصر

"الايجار القديم".. تحرك حزبي تحت قبة البرلمان لتعديل القانون -(تفاصيل)
21 صورة لدونجا وزوجته بعد قضائهم شهر العسل في فرنسا
مصراوي ستوري

21 صورة لدونجا وزوجته بعد قضائهم شهر العسل في فرنسا
من شوارع السنغال إلى الذهب الأفريقي.. 15 صورة نادرة لساديو ماني بطل أمم
رياضة عربية وعالمية

من شوارع السنغال إلى الذهب الأفريقي.. 15 صورة نادرة لساديو ماني بطل أمم
رمضان 2026.. حمادة هلال ينشر فيديو ترويجي من كواليس "المداح.. أسطورة النهاية"
زووم

رمضان 2026.. حمادة هلال ينشر فيديو ترويجي من كواليس "المداح.. أسطورة النهاية"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة