ترامب: الرئيس بوتين مدعو لعضوية مجلس السلام في قطاع غزة



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين تلقى دعوته للانضمام إلى مجلس السلام في غزة.

وقال ترامب: "تمت دعوة بوتين للانضمام إلى مجلس السلام غزة".

وأعلن الكرملين أمس، أن الرئيس بوتين تلقى دعوة للانضمام إلى المجلس.

وأضاف: "نبحث هذا الاقتراح وسنجري اتصالات مع الجانب الأمريكي لاستيضاح الحيثيات".

يذكر أن مجلس السلام أسس للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، فيما لا يشير ميثاقه إلى غزة، بل يمنحه تفويضا أوسع لحل النزاعات في مختلف أنحاء العالم، وفقا لروسيا اليوم.