ترامب: الدنمارك عاجزة عن حماية جرينلاند ولن يستطيع أحد حمايتها



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الدنمارك عاجزة عن حماية جرينلاند ولن يستطيع أحد حمايتها، وأن المسؤولين الدنماركيين لا يزورون الجزيرة أصلا.

وأضاف ترامب: "علينا الحصول على جرينلاند، إنها الدنمارك لا تستطيع الدفاع عنها أعرف قادتها، إنهم أناس طيبون للغاية، لكنهم لا يذهبون إلى هناك".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستناقش ضم جرينلاند في منتدى دافوس.

كما زعم ترامب أن حلف الناتو كان يحذر الدنمارك من "تهديد روسي" مزعوم على مدى العقدين الماضيين.

ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله: "كان الناتو يحذر الدنمارك من التهديد الروسي لمدة 20 عاما".

ورغم أن جرينلاند هي جزء من مملكة الدنمارك التي تعتبر من حلفاء الولايات المتحدة المخلصين، إلا أن ترامب صرّح مرات كثيرة بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة.

وتقع الجزيرة عند مفترق طرق استراتيجي في القطب الشمالي، حيث تعيد المنافسة بين القوى العظمى تشكيل طرق التجارة، وتحتوي على بنى تحتية عسكرية حيوية وموارد بحرية ومعادن أرضية نادرة، وفقا لروسيا اليوم.