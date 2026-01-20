ماء الليمون مشروبا بسيطا منخفض السعرات وغنيا بفيتامين C، ما يجعله خيارا شائعا لدعم الترطيب وتحسين الهضم، خاصة في الصباح، ومع ذلك، يتساءل كثيرون هل لتوقيت شربه تأثير على فوائده؟

متى يُنصح بشرب ماء الليمون؟

يمكن تناول ماء الليمون في أي وقت من اليوم صباحا، قبل أو بعد الوجبات دون أن يفقد خصائصه المفيدة.

في الصباح: يساعد على تعويض السوائل المفقودة أثناء النوم وتزويد الجسم بجرعة من فيتامين C.

بعد الوجبات: قد يحسن الهضم ويخفف الانتفاخ، خاصة لمن يعانون من حساسية المعدة، بفضل طبيعته الحمضية اللطيفة عند تناوله مع الطعام، وفقا لموقع " Health".

فوائد ماء الليمون

يحظى المشروب بشعبية واسعة لما يوفره من مزايا صحية، منها:

تعزيز الترطيب:

لا يتفوق على الماء العادي، لكنه يشجع على شرب كميات أكبر بفضل نكهته المنعشة.

بديل صحي للمشروبات المحلاة

منخفض السعرات ومحتواه من السكر قليل، ما يجعله خيارا مثاليا للابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر المحلاة.

مصدر غني بفيتامين C

عصير ليمونة واحدة يغطي نحو 21% من الاحتياج اليومي، ويدعم المناعة، ويحمي الخلايا، ويعزز صحة البشرة، ويحسن امتصاص الحديد.

دعم الهضم

يساعد بعض الأشخاص على تخفيف الانتفاخ من خلال تحفيز إفراز حمض المعدة وتنشيط الإنزيمات الهاضمة، رغم أنه ليس علاجا لمشكلات الجهاز الهضمي.

القيم الغذائية لماء الليمون

كوب واحد يحتوي على:

10.6 سعرات حرارية.

3.3 جرام كربوهيدرات.

1.2 جرام سكر.

18.6 ملج فيتامين .

وتختلف القيم حسب كمية الليمون المستخدمة، ويمكن تقليل الحموضة باستخدام نصف ليمونة فقط.

متى يجب الحذر؟

على الرغم من فوائده، قد لا يكون ماء الليمون مناسبا للجميع، الإفراط في تناول المشروبات الحمضية يسبب انزعاج المعدة لدى بعض الأشخاص.

كما يُنصح مرضى حصوات الكلى باستشارة الطبيب قبل اعتماده بشكل يومي، إذ يؤدي أحياناً إلى تفاقم حالتهم.

