هل تسبب شاشات الموبايل تلف خلايا الشبكية؟.. مفاجأة

كتبت- أسماء العمدة:

شبكية العين هي طبقة رقيقة من الأنسجة توجد في الجزء الخلفي من العين، ومهمتها استقبال الضوء وتحويله إلى إشارات كهربائية تُرسل إلى الدماغ، حيث تتم ترجمتها إلى صور.

ما هو الضوء الأزرق؟

هو نوع من الضوء المرئي ينبعث من الشمس وشاشات الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الموبايلات، وفقًا لموقع healthline.

هل الضوء الأزرق ضار؟

التعرض للضوء الأزرق بكميات معتدلة خلال النهار ليس ضارًا، بل قد يكون له بعض الفوائد، مثل تحسين المزاج واليقظة.

بكميات كبيرة

التعرض المفرط للضوء الأزرق، خاصة في الليل، قد يكون له آثار سلبية على الصحة، مثل:

يسبب جفاف العين، وعدم وضوح الرؤية، والصداع.

يؤثر على إنتاج هرمون الميلاتونين، وهو الهرمون الذي ينظم النوم.

تشير بعض الدراسات إلى أن التعرض المفرط للضوء الأزرق على المدى الطويل قد يزيد من خطر الإصابة ببعض أمراض الشبكية، مثل التنكس البقعي.

هل كثرة استخدام الموبايل تضر الشبكية؟

هناك قلق متزايد بشأن تأثير الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الموبايل على صحة العين على المدى الطويل.

ماذا يمكنك أن تفعل لحماية عينيك؟

قلل وقت استخدام الموبايل

حاول تقليل الوقت الذي تقضيه في استخدام الموبايل، وخذ فترات راحة منتظمة لإراحة عينيك.

استخدم مرشحات الضوء الأزرق

يمكنك تفعيل خاصية مرشح الضوء الأزرق الموجودة في معظم الموبايلات، أو استخدام تطبيقات تقوم بنفس المهمة.

اضبط سطوع الشاشة

تأكد من أن سطوع شاشة الموبايل مناسب لمستوى الإضاءة المحيطة بك.

لا تستخدم الموبايل قبل النوم

تجنب استخدام الموبايل قبل النوم بساعة أو ساعتين على الأقل.

قم بفحص عينيك بانتظام

من المهم إجراء فحوصات دورية للعين؛ للتأكد من سلامتها والكشف المبكر عن أي مشاكل.

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