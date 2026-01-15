"عوامل الخطر الخفية" من هم الأكثر عرضة للسرطان؟

أوضح المكتب الإعلامي لجامعة سيتشينوف الطبية أن الأشخاص المصابين بالسمنة المفرطة يواجهون خطورة أكبر للإصابة بالسرطان مقارنةً بالأشخاص ذوي الوزن الطبيعي، نقلا عن تاس.

دراسة العلاقة بين السمنة والسرطان

منذ عام 2021، بدأت عيادة العلاج الخارجي بالجامعة دراسة العلاقة بين السمنة وتطور السرطان، مع التركيز على أنماط السمنة المختلفة وتأثيرها على الصحة العامة. أظهرت النتائج طويلة الأمد وجود ارتباط وثيق بين السمنة والعديد من الأمراض المزمنة، خاصةً متلازمة التمثيل الغذائي ومكوناتها المتعددة.

السمنة البطنية أخطر الأنماط

بينت الدراسة أن السمنة النسائية لا ترتبط بخطر كبير على القلب أو التمثيل الغذائي، في حين تعتبر السمنة البطنية عامل خطر رئيسي على صحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي، بالإضافة إلى زيادة احتمالية الإصابة بالسرطان. كما لاحظ الباحثون أن بعض الأشخاص يعانون من زيادة الدهون مع فقدان كتلة العضلات وقوتها، مما يزيد المخاطر حتى لو كان مؤشر كتلة الجسم ضمن الحدود الطبيعية.

أهمية التحكم بالأمراض المزمنة

وأوضحت إينا فاسيليفا، الأستاذة المشاركة في قسم العلاج الخارجي، أن:

"الأفراد المصابين بالسمنة من الدرجة الثانية والثالثة الذين يتحكمون بـ أمراضهم المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وينظمون مؤشرات التمثيل الغذائي مثل السكر والكوليسترول، ويستمرون في تناول أدوية هذه الحالات بانتظام، يظهر لديهم انخفاض ملحوظ في معدل الإصابة بالسرطان. هذا يدل على أن السيطرة على الأمراض المزمنة قد توفر حماية وقائية."

السمنة البطنية وعوامل الخطر طويلة الأمد

أكد الباحثون أن استمرار السمنة البطنية لأكثر من 10 سنوات مع وجود عنصرين أو أكثر من مكونات متلازمة التمثيل الغذائي يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان.

وأشار ميخائيل أوسادتشوك، رئيس قسم العلاج الخارجي بالجامعة، إلى أن:

"من خلال متابعة 2000 مريض، حددنا فئة عالية الخطورة تشمل الأشخاص الذين يعانون من علامات السمنة البطنية لأكثر من 10 سنوات، مع وجود عنصرين أو أكثر من مكونات المتلازمة، بالإضافة إلى تاريخ عائلي للمرض، وعدم السيطرة على ضغط الدم و الكوليسترول وسكر الدم، وعدم تناول الأدوية اللازمة. هؤلاء يشكلون الفئة المستهدفة للفحص السريري والمتابعة المكثفة."

