هل تطاردك الكوابيس كل ليلة؟.. 6 أسباب تفسر معاناتك أثناء النوم

كتبت- شيماء مرسي

يعاني العديد من الأشخاص من كوابيس متكررة بشكل يومي، وقد يؤثر ذلك على الحياة، وتتعدد الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة المزعجة.

وكشف موقعي "webmd" و"clevelandclinic" عن أسباب تكرار الكوابيس يوميا.

أفلام الرعب

مشاهدة أفلام الرعب قبل النوم قد تزيد من احتمالية حدوث الكوابيس بسبب المشاهد العنيفة والمثيرة للقلق التي تحتويها.

ضغوطات الحياة

إذا كنت تواجه صعوبات في حياتك اليومية، سواء كانت تغييرات كبيرة مثل الانتقال إلى مكان جديد، أو تحديات في العمل، أو حتى تجارب عاطفية مؤلمة كالانفصال أو فقدان عزيز، فإن ذلك قد يؤثر بشكل ملحوظ على جودة نومك، وبعد ذلك قد تتحول المشكلات إلى كوابيس مزعجة في الليل.

اضطراب ما بعد الصدمة

تعتبر الكوابيس جزءا من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، وهو حالة صحية نفسية قد تحدث بعد التعرض لحادثة صادمة تهدد حياة الشخص أو شعوره بالأمان.

بعض الأدوية

يمكن أن تكون الكوابيس من الآثار الجانبية لبعض الأدوية، مثل:

بعض أنواع مضادات الاكتئاب، بما في ذلك مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات.

الأدوية المضادة للذهان، بما في ذلك الريسبيريدون وأولانزابين.

حاصرات بيتا التي تعالج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب الأخرى.

الميلاتونين قد يساعد على النوم دون وصفة طبية.

أدوية مرض باركنسون، مثل ليفودوبا.

قلة النوم

تؤثر بشكل خطير على الصحة وقد ترتبط بحالات صحية متنوعة تتراوح بين الاكتئاب وأمراض القلب وزيادة احتمالية التعرض للكوابيس.

انقطاع النفس الانسدادي النومي

يعتبر انقطاع النفس الانسدادي النومي غير المعالج أحد اضطرابات النوم الشائعة التي ترتبط بالكوابيس.

كما أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة لا يحصلون على كمية كافية من الأكسجين إلى الدماغ بسبب اضطراب التنفس أثناء الليل، وهو ما يرتبط بشكل وثيق بالكوابيس.