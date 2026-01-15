إعلان

تداول 25 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

كتب : حسام الدين أحمد

11:26 ص 15/01/2026

الرصيف البحري بميناء سفاجا

رست 13 سفينة تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وحققت تداول 25000 طن بضائع و1118 شاحنة و77 سيارة.

وشملت حركة الواردات 8000 طن بضائع و530 شاحنة و54 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 17000 طن بضائع و588 شاحنة و23 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا أربع سفن وهي Alcudia Express، وPan LiLi، وPoseidon Express، والحرية 2، بينما تغادر سفينتان وهما PELAGOS Express، وأمل، اليوم الخميس

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة PELAGOS Express، ومغادرة أربع سفن وهي MANTA OMAR، وAlcudia Express، وPan LiLi، والحرية 2.

وسجل ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و151 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لسفينتين وهما آور، وسينا، كما تغادر ميناء السويس السفينة SEA WAVE متجهة إلى جدة، واستقبلت صالات الركاب 1400 راكب على الخطوط الملاحية "نويبع - العقبة " و"سفاجا- ضبا".

